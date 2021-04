In questo articolo vedremo 5 giochi da tavolo da giocare con amici e famiglia per divertirsi anche nelle serate più noiose con qualcosa di accattivante e allo stesso tempo molto divertente

Con l’avvento dei videogiochi ci siamo dimenticati e abbiamo lasciato un po’ in disparte i cari vecchi giochi da tavolo. Un grosso errore però perché esistono tantissimi giochi da tavolo davvero interessanti e coinvolgenti tanto quanto un videogioco e a volte anche di più. I giochi da tavolo molto spesso non includono solamente un fattore casuale, ma sono giochi di strategia e abilità che metteranno a dura prova la vostra intelligenza. Ma la competizione o altre volte la cooperazione spingeranno a mille l’adrenalina, facendovi divertire come matti. Vediamo quindi 5 esempi di giochi da tavolo, tra grandi classici e innovativi, che sicuramente non potete non provare almeno una volta nella vita.

Scarabeo | 5 giochi da tavolo da giocare con amici e famiglia

Uno dei giochi più vecchi e classici che almeno una volta abbiamo sentito nominare. Si tratta di una sorta di cruciverba costruito live dai vari giocatori che devono formare delle parole sensate, incrociandole con quelle già giocate e utilizzando le lettere che si hanno a disposizione. Un sistema di punteggio in base alla lunghezza e alla rarità della parole create determinerà il vincitore. Può sembrare semplice, ma non lo è. All’inizio con tante lettere è facile creare parole, ma nelle fasi finali diventa complesso. Esistono però alcuni tool come Scrabble Word Finder o Words with Friends che ci possono aiutare a combinare le lettere che abbiamo a disposizione in parole di senso compiuto.

Monopoli | 5 giochi da tavolo da giocare con amici e famiglia

Ci sono due tipi di persone: quelli che hanno giocato a Monopoli almeno una volta nella vita e chi mente. Da decenni ormai è il gioco da tavolo per eccellenza ed è basato su una delle strutture economiche più importanti al mondo: il mercato immobiliare. In Monopoli si dovranno scegliere con cura i terreni da acquistare e gli immobili da costruire in modo da arricchirsi sempre più azzerando le finanze degli avversari. Le partire possono protrarsi davvero a lungo e può occupare diverse ore, specie se i giocatori tendono a mantenere uno stile di gioco conservativo. Attenzione: potrebbe rovinare le vostre amicizie!

Catan | 5 giochi da tavolo da giocare con amici e famiglia

Una battaglia tra 4 contendenti per colonizzare l’isola di Catan. Il territorio è suddiviso in diverse aree, ognuna delle quali produce diverse risorse utili a costruire case, strade e città. Ogni contendente deve sviluppare il più possibile la sua civiltà, guadagnando punti prima degli avversari in modo da aggiudicarsi la vittoria. Di vitale importanza è la strategia nella costruzione delle strade e villaggi per assicurarsi un approvvigionamento di risorse ed ostacolare gli avversari. Non siate troppo egoisti però: uno scambio commerciale potrebbe salvare la vostra civiltà!

Le Case della Follia Seconda Edizione | 5 giochi da tavolo da giocare con amici e famiglia

Si tratta essenzialmente di una storia divisa in puntate in cui di dovranno risolvere diversi enigmi e sconfiggere i nemici per poter scoprire il mistero. Abbinata al gioco esiste una applicazione per rendere il tutto più interattivo. L’aspetto davvero particolare che contraddistingue questo gioco è che si tratta di un gioco totalmente cooperativo, dove tutti i partecipanti si aiutano a vicenda per proseguire nella storia. L’ambientazione, i suoni e le meccaniche molto semplici garantiscono un elevato coinvolgimento fin dai primi istanti e non riuscirete più a staccarvi!

Gattini Esplosivi | 5 giochi da tavolo da giocare con amici e famiglia

Coso succede ad attaccare delle bombe ad un gattino? Si ottiene un gioco di carte incredibilmente coinvolgente. Potrà sembrare un gioco stupido al primo impatto e banale, in effetti le meccaniche sono semplicissime. Ci sono diversi tipi di carte: i gattini esplosivi che quando estratti dal mazzo fanno perdere all’istante, a meno che non si abbia a disposizione un disinnesco; poi ci sono diverse carte con un effetto ad esempio quello di poter “vedere il futuro” per anticipare gli avversari. La cosa interessante? Man mano che il gioco procede, la probabilità di uscire aumenta e la tensione sale alle stelle ad ogni carta estratta dal mazzo. Un divertentissimo gioco che non stanca anche dopo una dozzina di partite (che sono molto veloci in genere).

Buon divertimento!

