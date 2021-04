La Forma dell’Acqua: Guillermo del Toro assolto dall’accusa di plagio

Definitivamente archiviate le accuse di plagio nei confronti di Guillermo del Toro per il film La Forma dell’Acqua – The Shape of Water

Archiviate le accuse di plagio nei confronti del celebre regista Guillermo del Toro. Il noto cineasta citato dalla famiglia del Premio Pulitzer Paul Zindel, era accusato di aver utilizzato temi e personaggi presenti nel libro Let Me Hear You Whisper.

La causa inizialmente rifiutata da Percy Anderson dell’U.S. District Court nel 2018 (per infondatezza nelle prove), è stata rispolverata dalla Corte d’Appello nel corso del 2020; con la direttiva di analizzare nuovamente testimonianze e documenti per capire somiglianze tra le due opere (La Forma dell’Acqua e Let Me Hear You Whisper).

La Forma dell’Acqua: Casi mediatici

Guillermo del Toro da sempre allontanatosi da tali insinuazioni, ha visto finalmente conclusa la lunga diatriba. Difatti secondo le ultime dichiarazioni riportate da un portavoce della Fox Searchlight:

David Zindel, il figlio di Paul, ha riconosciuto come infondate le sue convinzioni e ritiene che Guillermo del Toro sia il vero creatore de La forma dell’acqua. Le somiglianze tra i due lavori sono una mera coincidenza

Cosa abbia spinto a raggiungere tale accordo e sventolare bandiera bianca ancora è del tutto chiaro. Tuttavia, la nota storia d’amore e amicizia diretta da del Toro tra Elisa e la creatura anfibia di grande intelligenza è stata oggetto di diversi casi mediatici nel corso degli anni.

Solo due anni prima il regista Jean-Pierre Jeunet, aveva puntato il dito per primo verso del Toro. La scena del ballo in appartamento Sally Hawkins e Richard Jenkins, non sarebbe altro che una copia spudorata di una sequenzadel film Delicatessen.

Sempre nel 2018 il regista era stato accusato ulteriormente di plagio per il cortometraggio olandese The Space Between Us, un’ accusa negata direttamente dall’Accademia del cinema Olandese.

