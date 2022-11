Fujifilm lancia il su Cashback GFX, Serie X e MKX, il motto? Tecnologia e risparmio senza compromessi! Scopriamone i dettagli

Fujifilm accelera sul risparmio e lancia la nuova promozione Cashback per incentivare all’acquisto di prodotti selezionati della gamma GFX e Serie X e delle ottiche cine MKX.

Fujifilm: arriva il Cashback su GFX, Serie X e MKX

Fino a 1.000 euro di rimborso, la nuova operazione Fujifilm Cashback si preannuncia ricca di benefici, risparmio e opportunità di scatto. Dal 17 novembre 2022 al 22 gennaio 2023, acquistando una fotocamera o una ottica Fujifilm in promozione si potrà richiedere un rimborso a seconda del prodotto scelto, da un minimo di 150 fino a 1.000 euro iva inclusa, e per acquisti “multipli” il bonus si somma. Per la Serie X, obiettivi XF, Cashback del valore di:

€ 1.000 iva inclusa per XF200mmF2 R LM OIS WR 1.4xTC

€ 300 iva inclusa per XF23mmF1.4 R*, XF56mmF1.2 R*, XF8-16mmF2.8 R LM WR e XF100-400mmF4.5-F5.6 R LM OIS WR

€ 250 iva inclusa per XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR

€ 200 iva inclusa per XF16-55mmF2.8 R LM WR

€ 150 iva inclusa per XF16mmF1.4 R WR e XF90mmF2 R LM OIS WR

*Le ottiche XF23mmF1.4 R LM WR e XF56mmF1.2 R WR NON sono INCLUSE nella promozione

Per la gamma MKX, Cashback del valore di:

1.000 iva inclusa per MKX18-55mm T2.9 e MKX50-135mm T2.9

Per la gamma GFX, Cashback del valore di:

€ 800 iva inclusa per GFX50S II (versione corpo o kit GF35-70mm),

€ 500 iva inclusa per GFX100S (versione solo corpo), GF32-64mmF4 R LM WR, GF35-70mmF4.5-5.6 WR, GF45-100mmF4 R LM OIS WR, GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR e GF110mmF2 R LM WR

€ 300 iva inclusa per GF45mmF2.8 R WR e GF63mmF2.8 R WR

Ogni cliente può acquistare una sola volta ciascun prodotto incluso nella Promozione. Sono consentite un massimo di 5 richieste di rimborso a persona durante il periodo promozionale. Ciascuna domanda sarà accolta soltanto se non include lo stesso modello delle richieste precedenti. Sono ammesse e consigliate richieste uniche che contengono più prodotti, differenti tra loro.

