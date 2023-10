Halloween 2023: cinque film da vedere su Netflix

Il 31 ottobre si festeggia Halloween e in occasione della festa più spaventosa dell’anno vi vogliamo indicare cinque film adatti su Netflix

L’origine del nome potrebbe essere All Hallows’ Eve, che significa vigilia di Ognissanti, ed effettivamente Halloween cade proprio la vigilia del 1° novembre, giornata dedicata a tutti i santi. Fatto sta che con il passare del tempo la ricorrenza si è caricata di significati diversi, finendo per diventare ai giorni nostri soprattutto un’occasione per intagliare le immancabili zucche, indossare travestimenti più o meno spaventosi e raccontarsi storie dell’orrore o magari guardarle in tv. Quindi quale occasione migliore di Halloween allora per guardare un film horror sulla piattaforma per eccellenza Netflix. Vediamo insieme una lista di cinque film per l’occasione.

La sposa cadavere | I migliori film su Netflix per Halloween 2023

Se avete amato Nightmare before Christmas non c’è molto da aggiungere sul film d’animazione diretto da Tim Burton e Mike Johnson. Il film è animato, come il suo predecessore, in un misto di 2D, 3D e stop motion e come quello è ambientato in atmosfere tetre e al tempo stesso grottesche. Voci e personalità dei protagonisti sono quelli di Johnny Depp, Helena Bonham Carter ed Emily Watson, mentre la musica è ovviamente firmata da Danny Elfman, fido collaboratore di Burton.

Victor sposerà Victoria alla cieca, lui figlio di borghesi arricchiti, lei di nobili decaduti. Alle prove per il matrimonio Victor palesa tutta la sua goffaggine ma Victoria si innamora lo stesso di lui, ricambiata. Il giovane si rifugia nel bosco per esercitarsi con la formula di matrimonio, e preso dall’enfasi infila l’anello in un ramo che spunta dal terreno. Il ramo è in realtà il dito di Emily, la sposa cadavere, che reclama ora Victor come suo legittimo marito. A Victoria, intanto, i genitori hanno già trovato un nuovo sposo, il misterioso Lord Barkis. Paragoni a parte, La sposa cadavere è una nuova perla che Tim Burton inanella nella sua filmografia, un altro regalo ai bambini di 40 anni che da piccoli avevano paura del buio.

Benvenuti a Zombieland | I migliori film su Netflix per Halloween 2023

Il mondo è invaso dagli zombie, la popolazione è stata quasi totalmente decimata e i pochi superstiti faticano a rimanere tali. Columbus in particolare ha messo a punto una serie di regole da seguire scrupolosamente che sembrano mantenerlo in vita nonostante l’aspetto non certo da uomo d’azione. Chi invece con l’azione ci va a nozze è Tallhassee (tutti quanti si chiamano con il nome della città di provenienza come in guerra), cowboy fuori dal tempo esaltato dall’atmosfera da fine del mondo e fiero massacratore di zombie. Sul loro percorso verso un ovest presumibilmente libero da zombie troveranno Little Rock e Wichita, due sorelle tutt’altro che indifese anch’esse allo sbando. Il film ha avuto un successo inaspettato negli Stati Uniti, a tal punto che i produttori si sono subito messi all’opera per realizzare il sequel che però non ha esattamente soddisfatto le aspettative.

It | I migliori film su Netflix per Halloween 2023

Ottobre 1988, nella cittadina di Derry il piccolo Georgie esce di casa nella pioggia per far navigare la barchetta di carta preparatagli dal fratello maggiore Billy, costretto a casa dall’influenza. La barchetta scorre per i rivoli lungo i marciapiedi, ma finisce in uno scolo che conduce alla rete fognaria e quando si china a guardare nella feritoia incontra lo sguardo del bizzarro clown che abita nelle fogne, Pennywise. Georgie si intrattiene con lui sin quando il clown non lo addenta e lo cattura portandolo giù con sé. E non è l’unico bambino a sparire in quei mesi.

Il romanzo di Stephen King, forse il suo capolavoro, è un’opera monumentale che contiene molte delle tematiche tipiche dello scrittore del Maine. Tra queste è preminente quella dell’amicizia sincera, della forza trasmessa dal legame che si forma da ragazzi e che genera una solidarietà più forte di ogni cosa, tale da permettere di affrontare prove apparentemente impossibili. Andy Muschietti cerca di tener fede a questo aspetto attraverso la presentazione dei personaggi e delle loro problematiche, sia quelle “naturali” (i bulli), sia quelle “soprannaturali” (Pennywise), che si trovano ad affrontare da soli forti esclusivamente della loro reciproca solidarietàl, in assenza di qualsiasi supporto valido da parte degli adulti, incapaci, distratti o addirittura nocivi.

La babysitter | I migliori film su Netflix per Halloween 2023

Un ragazzino viene lasciato a casa da solo sotto il controllo di una giovane e prorompente babysitter. Durante la notte la ragazza invita alcuni suoi amici ma succede qualcosa di inaspettato. Il ragazzino dovrà sopravvivere alla follia di un gruppo di giovani allo sbando.

È divertente, The Babysitter, se non altro per uno stile da slasher artigianale che ricorda da vicino Chucky o L’Armata delle Tenebre, anche se poi la tensione dell’horror viene costantemente e pesantemente mitigata dalla commedia. Stiamo parlando di un titolo che vuole essere un B movie senza ambizioni, in cui viene raccontata una storia decisamente scarna di contenuti che va a giocare con i canoni dell’home alone stile di Mamma ho perso l’aereo e con gli stilemi dell’orrore, sfruttandone i luoghi comuni più conosciuti, tipo i protagonisti. Gradevole per passare una serata.

Un fantasma in casa | I migliori film su Netflix per Halloween 2023

La storia di Un fantasma in casa ha uno degli incipit più classici di sempre: non appena trasferitisi nella nuova casa in Illinois, Frank (Anthony Mackie) e la sua famiglia fanno la conoscenza di un indesiderato quanto sorprendente coinquilino dall’aldilà (David Harbour). A incontrarlo per primo e stringerci amicizia è il figlio minore, Kevin (Jahi Winston), ragazzo riservato e introverso con una grande passione per la musica. Questa sua profonda empatia lo aiuta a non temere Ernst, che pure se tenta di spaventarlo riesce solo a farlo ridere. In effetti non è un fantasma come tanti altri, né terrificante né affascinante. Anzi, è forse lo spirito meno glamour o iconico a cui si possa pensare: un uomo di mezza età con tanto di riporto in testa, dal viso rassicurante e con una davvero poco agghiacciante camicia da bowling.

Un fantasma in casa è una commedia horror piacevole e tutto sommato scorrevole che arriva appunto per l’occasione di Halloween 2023. Si tratta di un consanguineo di tanti altri lungometraggi, da Casper a Il fantasma del pirata Barbanera, dove si ribalta la figura dello spirito per costruire intorno alla stessa divertimento ed emozione. L’idea più originale è privare Ernst della sua voce e rimettere l’interpretazione di Harbour alla sola espressività fisica e facciale, sostanzialmente guardando indietro alla commedia slapstick inserito però in un contesto di genere decisamente diverso.

Conclusioni

Le scelte non mancano, il catalogo di Netflix è enorme sia per quanto riguarda i film che per le serie tv. Non mancano quindi scelte horror o meno horror, classici, moderni e chi più ne ha più ne metta per trascorrere Halloween divertendosi davanti a un buon film. Fateci sapere la vostra sul migliore film per Halloween da vedere su Netflix nei commenti!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.