Cartucce per stampante: quali sono le diverse tipologie

Le cartucce, come anche i toner, sono i consumabili delle stampanti, sono gli elementi grazie a cui è possibile utilizzare questi dispositivi per le varie esigenze domestiche o aziendali

Non tutti sanno, tuttavia, che le cartucce non sono tutte uguali, e non solo per quel che riguarda il colore dell’inchiostro: tali prodotti possono infatti essere distinti anche in base alle modalità con cui sono stati realizzati e messi a disposizione per l’utilizzo dalle aziende del settore.

Quali sono, quindi, le diverse tipologie tra cui si può scegliere? Andiamo subito a scoprirlo, prendendo spunto da quanto si può scoprire consultando e-commerce specializzati in cartucce per stampanti come TuttoCartucce.

Cartucce originali

Le cartucce originali sono quelle proposte dal medesimo brand che ha prodotto la stampante in cui dovranno essere utilizzate.

A questo riguardo è utile sottolineare che cartucce e toner non sono degli articoli “universali”, dunque utilizzabili indistintamente in qualsiasi stampante, al contrario ogni marchio presenta i propri standard, ciò significa che se si possiede, ad esempio, una stampante Canon, nella medesima non si potranno di certo utilizzare cartucce di un competitor come potrebbe essere Samsung.

Acquistare delle cartucce originali significa ovviamente godere delle migliori garanzie in termini di qualità, tuttavia questi prodotti hanno un costo non indifferente e risultano onerosi soprattutto per chi è solito eseguire molte stampe, proprio per questo motivo si sono ideate delle soluzioni alternative, in grado di garantire un risparmio senza giungere a compromessi in termini di qualità.

Cartucce compatibili

Le cartucce compatibili non sono delle cartucce originali, sono un prodotto alternativo che consente comunque di garantirsi delle buone stampe a fronte di un costo molto più basso e che è ormai diventato estremamente diffuso.

Questo tipo di cartucce non sono prodotte dal medesimo brand della stampante in cui saranno utilizzate, bensì sono realizzate da aziende esterne proprio con questo fine, ovvero per poterle adoperare in stampanti dei marchi più noti: Canon, Samsung, HP, Acer ed altri ancora.

È utile chiarire fin da subito che le cartucce compatibili non sono dei prodotti contraffatti, assolutamente: queste cartucce sono presentate per ciò che sono, non sono spacciate per originali, dunque nella loro vendita non vi è nulla di illecito o di eticamente scorretto.

Un altro luogo comune da sfatare è inoltre quello secondo cui le cartucce compatibili possano danneggiare la stampante in quanto non originali: non è assolutamente così, queste cartucce si possono utilizzare tranquillamente, anzi si sono evolute in maniera importante anche a livello di qualità della stampa.

Quanto si può risparmiare con queste cartucce? Difficile dirlo, dal momento che l’ammontare del risparmio è direttamente proporzionale, ovviamente, a quante stampe si è soliti effettuare.

Analizzando i prezzi medi delle cartucce compatibili e delle cartucce originali, tuttavia, si può comunque parlare di un risparmio superiore al 50%.

Cartucce rigenerate

Le cartucce originali e quelle compatibili, oggi, dominano il mercato, tuttavia si sta facendo strada anche un’ulteriore alternativa, ovvero le cosiddette cartucce rigenerate.

Queste cartucce, come si può intuire dal nome, sono rese riutilizzabili grazie ad un processo di rigenerazione, anche questi prodotti sanno dunque garantire un risparmio importante, a livello qualitativo, tuttavia, non tutti sono affidabili.

Dal momento che i materiali interni delle cartucce non devono essere inalati, inoltre, è bene evitare la rigenerazione fai da te, prediligendo l’acquisto di cartucce rigenerate tramite processi industriali.