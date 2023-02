The Electric State: finite le riprese del film con Millie Bobby Brown

Si sono concluse le riprese di The Electric State, il nuovo film dei fratelli Russo che ha per protagonista Millie Bobby Brown

Dopo una lunghissima attesa, si sono finalmente concluse le riprese di The Electric State, di Anthony e Joe Russo. La pellicola, che uscirà su Netflix, è un thriller sci-fi tratto dalla graphic novel di Simon Stålenhag. La realizzazione ha incontrato non poche problematiche durante le riprese, ma fortunatamente ora si passa alla post-produzione.

Trama

Il film racconta di una teenager orfana che riceve l’inaspettata visita di un simpatico robot. La ragazza scopre che gli è stato inviato dal fratello minore, scomparso. I due intraprendono quindi una missione, attraversando l’ovest americano, per andare alla ricerca del ragazzo, in un mondo al collasso, in cui gli umani vivono in mezzo ai robot.

Un post di Instagram pubblicato da AGBO, la società dei fratelli Russo, ha annunciato che finalmente le riprese si sono concluse. Nel post sono state inserite alcune immagini del dietro le quinte ed una foto della troupe, a cui sono seguiti dei ringraziamenti. Le riprese si sono protratte più del previsto, a causa di alcune difficoltà incontrate.

The Electric State: Millie Bobby Brown è la protagonista

La protagonista di The Electric State sarà Millie Bobby Brown, ormai star mondiale dopo la sua interpretazione in Stranger Things ed Enola Holmes. Al suo fianco in questa sua nuova pellicola troveremo Chris Pratt, Giancarlo Esposito, Ke Huy Quan, Stanley Tucci, Anthony Mackie, Billy Bob Thornton e Jason Alexander. A comparire tra le file del cast doveva esserci anche Michelle Yeoh, ora sulla cresta dell’onda per essere la protagonista di Everything Everywhere All At Once, ma sfortunatamente pare che l’attrice abbia rinunciato alla parte.

The Electric State è sceneggiato da Christopher Markus e Stephen McFeely. La pellicola è passata ai fratelli Russo solo in un secondo momento; prima di loro infatti The Electric State doveva essere diretto da Andy Muschietti, celebre per La madre (2013), It (2017) e The Flash (2023).

Anche se Netflix ancora non ha annunciato una data d’uscita, questa sarebbe prevista nei primi mesi del 2024.

