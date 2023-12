La serie originale si è conclusa lo scorso 2022, ma si parla già di continuare la storia con due spin-off di Peaky Blinders in arrivo nei prossimi anni

Dopo aver concluso la serie con protagonista Thomas Shelby, interpretato dal magistrale e magnetico attore Cillian Murphy, la sesta e ultima stagione verrà seguita da un film che concluderà la storia che ha raccontato la serie tv. Ma attenzione, perché le buone notizie per i fan della famiglia Shelby non finiscono qui: sembra infatti che la piattaforma streaming di Netflix abbia intenzi0ne di realizzare un franchise sui Peaky Blinders, realizzando almeno due spin-off. La serie originale ha come protagonista appunto Thomas Shelby, il leader della gang di criminali britannica col nome di Peaky Blinders. Ora, le due serie spin-off dovrebbero essere una serie sequel e una serie prequel della serie originale, secondo un report di Bloomberg. La serie sequel avviene decenni dopo la serie originale, mentre la serie prequel parlerà di Polly Gray, la matriarca del sindacato criminale di Shelby.

La storia di Peaky Blinders continuerebbe con due spin-off

Ovviamente, nel caso la piattaforma streaming abbia successo, Netflix amplierebbe ulteriormente l’universo di Peaky Blinders con altri spin-off. Non sappiamo ancora molto su cosa aspettarci da questi due progetti, ma sappiamo che la serie sequel sarà ambientata a Boston, indicando che ci sarà una trama più ampia per il boss del crimine Jack Nelson. Come abbiamo visto nella sesta stagione, zio Jack ha avuto rapporti tesi con i Peaky Blinders e con Tommy. Questi rapporti tesi erano dovuti ai rapporti per niente sereni che Tommy ha avuto con alcuni parenti, ovvero suo cugino Michael Gray e per l’appunto con Jack, essendo lo zio della moglie di Michael, Gina Gray.

La serie di Polly Gray ovviamente sarà un prequel, a causa della triste scomparsa nel 2021 dell’attrice che la interpretava, Helen McCrory. Proprio la morte dell’attrice è diventata il centro della sesta stagione, dove zia Polly è stata uccisa fuori schermo e Michael incolpa Tommy dell’accaduto. Per quanto riguarda il film di Peaky Blinders, il creatore della serie Knight ha assicurato che ci sarà ancora, sta finendo di scriverlo e lo gireranno. Nonostante l’entusiasmo del creatore, CIllian Murphy ha dubitato della realizzazione del film all’inizio di quest’anno. Con la notizia di una serie sequel, il film potrebbe essere il trampolino di lancio per gettarci nella serie ambientata a Boston.

