Ghostbusters: Minaccia Glaciale, il poster degli eroi contro il villain

Ghostbusters: Minaccia Glaciale ha finalmente un poster che mostra i nostri amati eroi protagonisti combattere contro la minaccia che rappresenterà il villain che dovranno affrontare nel nuovo film della saga

Dopo aver pubblicato online il teaser del film, seguito poi da un trailer ufficiale, la Sony Pictures Entertainment ha pubblicato online anche il poster ufficiale di Ghostbusters: Minaccia Glaciale, dove possiamo vedere i nostri eroi protagonisti contro le creature mostruose rappresentate dal nuovo villain della saga dopo l’uscita dalla scena di Gozer. Nel poster i protagonisti affrontano i mostri in un mondo dominato dal gelo e dal ghiaccio.

Il poster di Ghostbusters: Minaccia Glaciale con gli eroi all’opera

Come possiamo vedere dal post, i quattro protagonisti escono dal loro veicolo Echo-1 per affrontare il misterioso villain, attualmente sconosciuto, in una New York completamente avvolta e dominata dal ghiaccio e dal gelo. Nel nuovo film, i membri della famiglia Sprengler torneranno dove la storia è iniziata, ovvero nella iconica caserma dei pompieri, dove si uniranno agli Acchiappafantasmi originali che hanno creato un laboratorio per portare la caccia ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatena una forza malvagia, gli Acchiappafantasmi devono unire le forze per quella che è a tutti gli effetti una nuova Era Glaciale.

Il trailer indicava che il film non fosse ambientato in inverno, ma in estate, dove l’inverno viene trascinato nei primi mesi caldi estivi. Nella prima metà del trailer, una mortale tempesta glaciale si abbatte sulla città di New York, avvolgendo nel ghiaccio la caserma dei Ghostbusters. Nel cast ritroveremo Patton Oswalt, Kumail Nanjiani, James Acaster ed Emily Alyn Lind, oltre a Bill Murray, Finn Wolfhard, Ernie Hudson, Mckenna Grace, Paul Rudd, Celeste O’Connor, Logan Kim, Annie Potts, Dan Aykroyd e Carrie Coon. Il film sarà prodotto da Jason Reitman, regista del film precedente, mentre il nuovo regista sarà Gil Kenan. L’uscita è fissata per il 29 marzo 2024.

Siamo molto curiosi di vedere i nuovi protagonisti unirsi a quelli vecchi per affrontare la minaccia, e voi cosa ne pensate? Andrete a vedere il film? Fatecelo sapere nei commenti! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e delle serie tv!

