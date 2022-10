Serially festeggia il 1° anniversario e annuncia importanti novità

Venerdì 14 ottobre Serially, la piattaforma di streaming tutta italiana, celebra il suo 1° anno di attività

Dall’idea di due imprenditori italiani, Alessandro Mandelli e Massimo Vimini, esattamente un anno fa, nasceva Serially.

La piattaforma offre a tutti gli appassionati la possibilità di guardare serie TV internazionali in maniera completamente gratuita.

Un settore in crescita

Serially, in meno di un anno, ha raggiunto i 200000 utenti registrati, con un tempo di fruizione per utente che cresce in modo costante mese per mese, grazie alla continua pubblicazione di contenuti originali e di qualità che attraggono nuovi utenti mentre continuano a fidelizzare quelli già presenti da tempo.

Negli ultimi anni, infatti, c’è stato un costante aumento della fruizione di servizi streaming, soprattutto riguardo i contenuti video on demand. Particolarmente in crescita è stato il settore delle serie TV.

Per quanto riguarda il panorama italiano, Serially colme un enorme vuoto: infatti non ci sono altre piattaforme AVOD dedicate esclusivamente alle serie televisive. E c’è di più. Serially ha predisposto un pacchetto Premium mensile o annuale per tutti coloro i quali desiderano vedere i contenuti senza interruzioni pubblicitarie. Al termine del pacchetto si potrà continuare a usufruire della piattaforma in modalità gratuita, dovendo subire, perciò i contenuti pubblicitari.

Il futuro della piattaforma

Presso il cinema Anteo, a Milano, il 13 Ottobre Serially ha ripercorso il suo primo ed entusiasmante anno di attività, annunciando importanti novità, come il piano di espansione geografia della piattaforma a partire dal prossimo anno, una campagna di crowdfunding e il nuovo palinsesto delle serie TV che include la distribuzione in primissima visione assoluta e in esclusiva di una nuova serie TV tutta italiana dal titolo 3.33.

Serially è visibile in streaming online all’indirizzo serially.it su device mobili attraverso l’app disponibile per iOS e Android, su SmartTV grazie a Apple TV e Android TV (disponibile su diversi modelli delle seguenti marche: Samsung, Sony, TCL, Philips, Hisense, Nokia, Sharp, Metz, Xiaomi, Panasonic, Thomson, Telefunken). Seguirà il rollout anche per LG, che avverrà prossimamente.

