Go Friend Go e Into The Weeds premiati alla 63° edizione del Festival dei Popoli

Al 63° Festival dei Popoli la giuria di CG Entertainment ha assegnato il premio di distribuzione CG ENTERTAINMENT- POPOLI doc come miglior film, a Go Friend Go di Gabriele Licchelli, Francesco Lorusso, Andrea Settembrini e a Into The Weeds di Jennifer Baichwal il premio CGtv per la distribuzione On Demand come miglior film della sezione della sezione Habitat.

Il Festival dei Popoli collabora con CG entertainment da 11 anni, in modo da offrire agli autori che vengono premiati la possibilità di trovare un percorso distributivo anche in home video.

I vincitori delle edizioni passate

Infatti mentre venivano assegnati i premi relativi all’edizione 2022, CG ha reso disponibili On Demand le opere vincitrici del premio di distribuzione del Concorso Italiano al 61° e al 62° Festival dei Popoli.

Si tratta di:

L’ìle des perdus – Ufficio oggetti smarriti di Laura Lamanda. Ora è possibile vedere la pellicola su cgtv.it, Apple TV, iTunes, Google Play, Chili , su Prime Video ed è anche incluso nell’abbonamento del canale CG Collection. L’ìle des perdus è ora disponibile anche in formato Dvd, nella collana POPOLI doc.

Il Service des Objets Trouvés è l’ufficio parigino che raccoglie gli oggetti più impensabili persi durante corse quotidiane per la metropoli. Molti restano abbandonati, mentre altri vengono riportati al mondo dai loro proprietari, che li recuperano con gioia.

La regista trova un angolo inedito attraverso il quale descrivere la popolazione di una grande città e il suo rapporto con gli oggetti.

Tardo Agosto di Federico Cammarata e Filippo Foscarini è ora disponibile On Demand su cgtv.it, Apple TV, iTunes, Google Play, su Prime Video e incluso nell’abbonamento del canale CG Collection.

Un paesaggio siciliano di fine estate. Da lontano, la macchina da presa filma il silenzio del tempo e il rumore della vita, cogliendo la sospensione di una terra ferita.

I vincitori dell’edizione 2022

Per quanto riguarda i premi di quest’anno, Go Friend Go di Gabriele Licchelli, Francesco Lorusso, Andrea Settembrini, racconta uno scorso sul molo del porto di Patrasso in Grecia. È la prima tappa della rotta balcanica attraversata ogni anno da innumerevoli persone.

La premiazione è stata così motivata:

questo film mostra i passi di chi tenta l’esodo dall’orrore mettendosi al suo fianco, sia che questi sia già arrivato, respinto, sia che sia ancora nascosto, braccato, in fuga.

La pellicola mescola testimonianze dirette a registrazioni audio e video e riesce nell’intento di trasmetterci il sapore di terra, fatica e ostinazione di un viaggio che forse non avrà mai fine.

Il film potrà essere disponibile On Demand ed avrà l’opportunità di essere pubblicato nella collana home video POPOLI Doc.

Into the Weeds di Jennifer Baichwal mostra l’ex custode Lewayne “Lee” Johnson e la sua lotta contro Monsanto, multinazionale agrochimica acquisita dal gigante farmaceutico tedesco Bayer nel 2018, a causa dell’uso del pericolosissimo glifosado.

Il premio è stato motivato in questo modo:

un film necessario che dimostra che la lotta di chi non ha potere economico può non essere vana se supportata da una parte della società che si ostina contro tutto a considerare la verità, la salute, la sopravvivenza dell’eco-sistema la nostra ricchezza più grande.

Il film sarà distribuito On Demand sulla piattaforma https://www.cgtv.it/.

