Freeze: ecco il trailer dell’horror vincitore al Lovecraft Festival

Svelato il trailer di Freeze, film vincitore del Lovecraft Film Festival in arrivo nelle sale cinematografiche dopo il trionfo

Dopo il successo al Lovecraft Film Festival, Freeze arriverà nelle sale cinematografiche, riuscendo laddove moltissimi predecessori non erano riusciti. Raramente film che prendono parte o addirittura vincono la rassegna cinematografica dedicata al leggendario scrittore horror riescono ad arrivare in sala, ma ce l’ha fatta Freeze, pellicola diretta da Charlie Steeds che dopo il successo nel festival di Portland è pronto a farsi conoscere anche al grande pubblico. Possiamo vedere le prime immagini col trailer ufficiale del film, in attesa del suo arrivo in sala.

Freeze: trama e cast del film

La pellicola è ambientata nel Polo Nord, dove il capitano Mortimer, impegnato in una missione di salvataggio alla ricerca di un vecchio amico e del suo equipaggio, fa una scoperta agghiacciante. La sua nave rimane infatti intrappolata nei ghiacci del Polo Nord e lì il capitano viene attaccato da un gruppo di creature marine assetate di sangue. Così, il capitano e i pochi sopravvissuti della spedizione lasciano la nave e si avventurano tra i ghiacci alla ricerca della salvezza. Tra le difficili condizioni climatiche e la fame, gli uomini cercano riparo dalle terribili creature, rischiano però proprio di finire nella loro tana.

Diretto da Charlie Steeds, il cast del film è composto da: Johnny Vivash (The creature below, Lie low), David Lenik (Robert Reborn, Escape from Hannibal Farm), Beatrice Barrila, Rory Wilton, Jake Watkins, Ricardo Freitas, Sam Lane, Jaime Seal, Jay O’Connell, Simon Pengelly, Elliot Hadley e Tim Cartwright. Il film contiene anche dei chiari rimandi e riferimenti all’opera di Lovecraft, una peculiarità che ovviamente caratterizza i film che prendono parte alla kermesse in suo onore.

In attesa di conoscere ulteriori dettagli e la data d’uscita, continuate a seguire il nostro sito e non perdetevi il trailer di Freeze:

