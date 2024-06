Paramount Plus: nuovo aumento dei prezzi dei suoi abbonamenti

Annunciato a sorpresa un nuovo aumento dei prezzi di Paramount Plus negli Stati Uniti a partire dal 20 agosto prossimo

La piattaforma di streaming emergente Paramount+ ha annunciato che a partire dal 20 agosto, il prezzo Paramount Plus con Showtime, Paramount Plus Essential e Paramount Plus con pubblicità limitata aumenteranno per tutti i nuovi abbonati. Più nel dettaglio, Paramount Plus con Showtime costerà 12,99 dollari al mese (quindi 1 dollaro in più rispetto a prima), mentre Paramount Plus con spot pubblicitari limitati 7,99 dollari al mese e il piano Essential 7,99 dollari al mese (con un aumento di 2 dollari). Si tratta del secondo rincaro avvenuto dopo la fusione con Showtime. Ricordiamo, infatti, che poco prima dell’estate scorsa il piano Essential costava 5,99 dollari e quello Premium 9,99 dollari.

I prezzi per l’abbonamento annuale a Paramount Plus Essential e Paramount Plus con Showtime invece non cambieranno e gli utenti che già pagano un abbonamento mensile a Paramount Plus Essential continueranno a pagare 5,99 dollari. Mentre, gli iscritti a Paramount Plus con Showtime dovranno iniziare a pagare il nuovo prezzo alla data di fatturazione successiva o dopo il 20 settembre.

Paramount Plus: un nuovo aumento dei prezzi in arrivo

Dopo il recente fallimento dell’accordo con Skydance, un aumento di prezzo di questa portata era inevitabile. All’inizio di questo mese, poco prima della fusione fallita, il nuovo ufficio amministrativo delegato della Paramount composto dai tre dirigenti George Cheeks, Chris McCarthy e Brian Robbins, aveva riferito di aver un piano di riassetto per riportare la società in una posizione stabile e recuperare 500 milioni di dollari. E a quanto pare Paramount vuole recuperare in parte le perdite alzando il costo del suo servizio streaming.

Paramount Plus è disponibile anche in Italia, dove viene proposto al prezzo di 7,99€ al mese per il piano Standard, in promozione e attualmente non sono previsti rincari. C’è anche da dire che il costo dell’abbonamento è rimasto lo stesso sin dal lancio del servizio, dunque non è escluso che in futuro possa esserci un aumento dei prezzi come successo del resto a tantissime altre piattaforme di streaming di recente come Netflix e Disney+.

