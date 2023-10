Sono da poco state pubblicate le primissime immagini di Angelina Jolie nei panni di Maria Callas, nel nuovo film Maria. Diamo un’occhiata

Occhiali spessi, vestito bianco, aria riservata, così appare la Maria Callas di Angelina Jolie nelle primissime foto, distribuite per anticipare l’uscita di Maria, la nuova pellicola del regista cileno Pablo Larrain. Scopriamo qualche dettaglio in più su questo nuovo progetto.

Trama e cast | Maria: le prime immagini di Angelina Jolie nei panni di Maria Callas

Si appresta ad essere un nuovissimo lavoro dedicato ad una delle cantanti liriche di maggior successo di sempre. Stiamo parlando di Maria Callas, la cui storia verrà narrata attraverso l’ interpretazione di Angelina Jolie. Il film, secondo una nota ufficiale, narrerà ed esplorerà la vita della leggendaria, iconica e controversa cantante. Oltre alla famosissima attrice, il cast della pellicola può contare su alcune grandi star italiane. Vedremo infatti interpreti del calibro di Valeria Golino, Pierfrancesco Favino e Alba Rohrwacher. La Golino si è soffermata a parlare di questo suo nuovo ruolo:

Sarò la sorella di Angelina Jolie, protagonista nel ruolo di Maria Callas nel film Maria, che la immagina durante i suoi ultimi giorni nella Parigi degli anni 70. Le riprese cominciano il 15 ottobre, gireremo tra Budapest, Parigi, Atene, forse qualcosa in Italia.

Donne protagoniste

Per ora non sappiamo dirvi molto altro, se non che il film è in fase di pre-produzione. Di certo, Maria sarà un nuovo tassello, pronto ad aggiungersi ai precedenti lavori di Larrain, dedicati alle donne che hanno fatto, ciascuna a modo loro, la storia. Tra le sue opere, ricordiamo Spencer (2021), film dedicato all’amata Lady Diana, interpretata per l’occasione da Kristen Stewart e Jackie (2016) incentrato invece sulla first lady Jacqueline Kennedy, interpretata da Natalie Portman. In attesa di scoprire qualche dettaglio in più su questa nuova produzione, vi invitiamo a rimanere sintonizzati su tuttotek.it, per essere sempre aggiornati sulle ultime news, dedicate al mondo del cinema!

