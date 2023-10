Sony INZONE buds, gli auricolari da gaming record di autonomia

Le apprezzate cuffie INZONE H9 , con la loro eccellenza in termini di eliminazione del rumore, qualità audio e comfort, saranno presto disponibili anche in un’elegante versione nera.

Queste cuffie offrono una riproduzione spaziale avanzata per un posizionamento preciso dei suoni, mentre il microfono a stelo trasmette la voce in modo chiaro, contribuendo a ottenere la vittoria.

Le cuffie H5 sono progettate con una struttura leggera e una pressione laterale ridotta per garantire una riproduzione spaziale avanzata, rendendole ideali per le intense sessioni di gioco.

Il design innovativo degli auricolari riduce al minimo il contatto con l’orecchio, garantendo il massimo comfort durante le sessioni di gioco prolungate. Gli INZONE Buds saranno disponibili in due colori (nero e bianco) per adattarsi allo stile di gioco preferito.

Per quanto riguarda l’audio, i cuffie utilizzano il driver ad alte prestazioni Dynamic Driver X, noto per la sua riproduzione fedele e nitida di una vasta gamma di frequenze, garantendo una qualità sonora realistica e priva di distorsioni.

Sony presenta INZONE Buds, gli auricolari wireless gaming che sfruttano la potente tecnologia audio del marchio per una vittoria sicura in ogni partita

