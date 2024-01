Longlegs: il teaser del nuovo film di Nicolas Cage

Ecco i due teaser da brividi di Longlegs, inquietante horror di Oz Perkins con protagonista Nicolas Cage e Maika Monroe

Il figlio dell’Anthony Perkins di Psyco, uno dei registi di horror più interessanti in circolazione, arriverà al cinema nel 2024 con un nuovo film con protagonisti Nicolas Cage, Maika Monroe, Alicia Witt e Blair Underwood.

Perkins è uno dei nomi nuovi più interessanti del cinema horror contemporaneo, autore di film come February – L’innocenza del male, Sono la bella creatura che vive in questa casa e Gretel e Hansel. Nel corso dei prossimi mesi verranno rivelati nuovi dettagli su questo film dal cast promettente. Al momento una data d’uscita americana non c’è, in Italia non sappiamo ancora nemmeno se e come verrà distribuita. Perkins porterà nei cinema un nuovo film a cavallo tra orrore e thriller che si intitola Longlegs, e che vede protagonisti Nicolas Cage e la Maika Monroe di It Follows, affiancati da Alicia Witt e Blair Underwood.

I teaser di Longlegs, horror di Oz Perkins con Nicolas Cage

Circondato dal mistero, il film vedrà Maika Monroe nei panni di un’agente dell’FBI di nome Lee Harker che viene assegnata a un caso irrisolto di un serial killer (Nicolas Cage) che prende pieghe inaspettate quando alcuni indizi appaiono direttamente legati con il mondo dell’occulto. Harker scoprirà di avere un legame personale con l’assassino e dovrà cercare di fermarlo prima che colpisca di nuovo.

La trama sembra quella di tanti film con serial killer, ma questi due strani, misteriosi e davvero inquietanti teaser apparsi su internet sembrano lasciar intuire che il film non è affatto estraneo all’horror. Si intitolano “Every year there is another” (ogni anno ce n’è un altro) il primo, e “Remember to say your prayers” (ricorda di dire le tue preghiere) il secondo. Vi riveleremo nuovi aggiornamenti non appena saranno resi noti altri dettagli.

