Mickey 17: Mark Ruffalo è un villain psicopatico e cattivo

Nel prossimo film di Bong Joon-Ho Mickey 17, Mark Ruffalo sarà un villain particolarmente sadico e cattivo

Mark Ruffalo, prossimamente al cinema con Povere Creature! di Yorgos Lanthimos, è anche nel cast di Mickey 17. Nel film di Bong Joon-Ho, con protagonista Robert Pattinson, l’attore interpreterà un personaggio davvero spregevole. Il suo ruolo nell’attesa pellicola di Yorgos Lanthimos non è infatti l’unico titolo in cui l’attore interpreterà un villain. Ruffalo è infatti nel cast di Mickey 17, nel ruolo di un villain davvero sadico.

Come svelato qualche giorno fa, Mickey 17 è stato momentaneamente cancellato dal listino Warner Bros, per cui la data di uscita è ancora incerta. La pellicola è tratta dal romanzo omonimo di Edward Ashton e narra la storia di un impiegato ‘sacrificabile’ in una spedizione mirata a colonizzare il mondo ghiacciato di Niflheim. Ogni volta che una missione è troppo rischiosa, l’equipaggio si rivolge a Mickey (Pattinson). Se quest’ultimo muore, viene rigenerato in un nuovo corpo, con la maggior parte dei suoi ricordi intatti. La situazione si ribalta quando Mickey comprende i termini del suo accordo… e si rifiuta di lasciare il posto al clone successivo.

Le parole di Mark Ruffalo su Mickey 17

Ruffalo ha all’attivo una lunghissima lista di film in cui ha interpretato per lo più personaggi positivi. Siano thriller, cinecomic o commedie romantiche, il volto dell’attore americano rientra in linea di massima in ruoli rassicuranti. Però, superati i cinquanta anni, Mark ha evidentemente deciso di dare una svolta alla propria immagine.

Anche se, stando alle sue dichiarazioni, aver evitato i cosiddetti ‘villain‘ sino ad ora non è stata una scelta mirata. Semplicemente, prima di Lanthimos, nessun regista gliene aveva proposti.

Nessuno mi ha chiesto di farli e quindi questa è l’unica volta in cui mi hanno visto in una parte in cui non credo che molte persone mi avrebbero visto. Non si tratta tanto di evitarli, non mi sono mai capitati. Ora me li chiederanno, si spera.

In Mickey 17, a quanto pare, Mark Ruffalo non sarà da meno. Il 56enne ha speso parole tutt’altro che morbide per descrivere il personaggio al quale presterà volto e corpo nell’ottavo film di Bong Joon-Ho. L’attore sarà il comandante della spedizione colonizzatrice nello spazio, una sorta di dittatore, fascista, narcisista… Insomma, un vero bastardo. Vedremo cosa succederà quando uscirà il film!

