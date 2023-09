John Travolta potrebbe affiancare Quentin Tarantino nel suo ultimo film, The Movie Critic, con una reunion davvero speciale dopo Pulp Fiction

Siamo ancora nel regno delle voci, ma dopo Samuel L. Jackson, anche John Travolta potrebbe entrare a far parte del cast del decimo e ultimo film di Quentin Tarantino, The Movie Critic. A diffondere l’indiscrezione, al momento priva di riscontro, è l’insider Jeff Sneider, il quale ha affermato che l’intero cast del film sarebbe già stato scelto, ma non è stato comunicato ufficialmente per via dello sciopero in corso decretato da WGA e SAG-AFTRA.

The Movie Critic, che dovrebbe vedere protagonista Paul Walter Hauser (ma anche questo è tutto da confermare), potrebbe così rappresentare un gioioso canto del cigno per Quentin Tarantino, che andrebbe a riunire sul set alcuni volti iconici della sua filmografia. Si vocifera perfino di un possibile cameo di Bruce Willis, che potrebbe intervenire sul set nonostante la malattia che lo affligge.

Quentin Tarantino e John Travolta in The Movie Critic: Pulp Fiction, ma coi i critici cinematografici

Secondo quanto anticipato alcune settimane fa, prima dello sciopero Paul Walter Hauser avrebbe ricevuto un’offerta per il ruolo principale in The Movie Critic, quello del critico cinematografico Jim Sheldon del giornale porno The Popstar Pages. Tarantino ha descritto il personaggio come “Travis Bickle se fosse un critico cinematografico”: un individuo solitario e isolato, a cui capita di recensire film per una rivista underground. La storia sarà ambientata nella Los Angeles del 1977, quasi un decennio dopo gli eventi di C’era una volta a… Hollywood. Le riprese, che avrebbero dovuto prendere il via in autunno, ma sono poi slittate, inizieranno alla fine dello sciopero di attori e sceneggiatori. La presenza di John Travolta nel cast dell’ultimo film di Quentin Tarantino confermerebbe l’ipotesi che possa trattarsi di un film che si avvicina per indole a Pulp Fiction: naturalmente vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi di questa produzione.

