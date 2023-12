Il celebre film cult del 1978, Il cacciatore, sta per tornare al cinema in onore del suo 45° anniversario. Scopriamo i dettagli

In questo periodo di festività, le sale sono piene di proposte cinematografiche per tutti i gusti: film d’animazione, commedie e drammi. Ma ciò non basta, perché con l’arrivo dell’anno nuovo, anche i nostalgici dei vecchi classici avranno di che gioire. Ci sarà spazio infatti anche per pellicole che hanno fatto la storia del cinema. Stiamo parlando de Il cacciatore, di Michael Cimino, che dal 22 al 24 gennaio tornerà in sala, in versione 4k, per festeggiare i 45 anni dalla sua prima uscita.

Il ritorno in sala | Il cacciatore: il film cult torna al cinema in 4k

Per gli amanti del cinema questa è un’occasione davvero da non perdere, visto che si tratta di una delle pellicole cult di fine anni ’70, vincitore di ben 5 premi Oscar (Film, Regia, Attore non protagonista, Montaggio e Suono) e con un cast stellare ed indimenticabile. Una vera occasione per chi è interessato a recuperare un grande classico, ma anche per chi vuole rivivere le emozioni di questo film, sul grande schermo. Lucky Red ha già reso disponibile un trailer della versione restaurata, che vi abbiamo lasciato proprio qui sotto:

Trama e cast

Il Cacciatore ci porta direttamente in quel terribile periodo storico caratterizzato dalla guerra in Vietnam, mostrandoci quanto essa abbia inciso profondamente nella vita dei soldati che la combatterono, ma anche in quella della popolazione civile. Si racconta di Mike, Nick e Steven, lavoratori di un’acciaieria in Pennsylvania e di quando i primi due vengono richiamati alle armi, proprio quando Steven sta per sposarsi. Non sanno ancora quanto la guerra li cambierà per sempre. Come già anticipato, il cast de Il cacciatore è formato da attori di grande calibro, a partire da Robert De Niro e Meryl Streep, al loro fianco Christopher Walken, John Savage e John Cazale, nel suo ultimo lavoro. Se siete desiderosi di scoprire o riscoprire questo film, vi consigliamo di segnarvi le date e di non perdere questo capolavoro cinematografico. Siamo certi che ne varrà la pena.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone come GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.