Scopriamo le ultime news che riguardano il cast, la trama e la data d’uscita della tanto attesa seconda stagione di House Of The Dragon

Il debutto delle prime puntate di House Of The Dragon sono state un successo (qui la nostra recensione). I fan sono ora impazienti di scoprire come la faida familiare dei Targaryen proseguirà. Purtroppo però, prima dell’uscita della seconda stagione, dovrà passare ancora molto tempo. Nonostante questo, la serie prequel di Game Of Thrones non smette di far parlare di sé, tanto che le news e i rumors che la riguardano sono già molti. Diamo quindi un’occhiata su tutto ciò che si sa (e si vocifera) sulla seconda stagione.

La trama | House Of The Dragon: la data d’uscita e le ultime anticipazioni sulla seconda stagione

Gli eventi dovrebbero ripartire proprio dal punto in cui la prima stagione ci aveva lasciato. Ora è tempo per Rhaenyra di reagire a ciò che le è stato fatto dalla fazione dei Verdi, pareggiando i conti e riprendendosi ciò che le spetta di diritto. Verranno messi da parte i numerosi salti temporali, presenti invece nei primi episodi, utili a spiegare cosa ha portato allo spaccamento della famiglia reale dei Targaryen. Ora che il pubblico sa cosa è accaduto e le pedine sono state messe al proprio posto, è arrivato il momento di dare il via a quella che verrà definita la Danza dei Draghi. Quest’ultima avrà conseguenze sconvolgenti su questa casata e non solo. Gli eventi entreranno nel vivo, azione e crudeltà aumenteranno, la guerra vera avrà inizio. Ewan Mitchell, interprete di Aemond Targaryen si è lasciato sfuggire queste dichiarazioni:

Abbiamo visto le due fazioni della famiglia Targaryen in bilico, sul filo del rasoio. Tutto ciò che serve è una spinta da entrambi i lati per dare il via ad un bagno di sangue. Se la prima stagione ha mostrato un Aemond che si riscaldava, la seconda sarà una guerra a tutto campo.

Lo stesso ha fatto Tom Glynn-Carney, interprete di Aegon. L’attore ha confessato di non vedere l’ora di creare ancora più scompiglio nella seconda stagione, dove avrà molta più carne in cui infilare i denti. Ha poi aggiunto “Spero che il pubblico non giudichi Aegon troppo velocemente, prendendo posizioni troppo affrettate“. Vorrà forse dire che entreremo maggiormente nella psicologia di questo personaggio? Aegon sebbene diretto avversario di Rhaenyra, non ha mai scambiato alcuna battuta con la sorella, per tutta la durata show. Ci avere fatto caso?

I draghi | House Of The Dragon: la data d’uscita e le ultime anticipazioni sulla seconda stagione

Passiamo ora ad uno degli elementi che rappresentano per House Of The Dragon qualcosa di irrinunciabile: i draghi. Nella prima stagione sono stati per lo più un contorno; non fare dei draghi un punto nevralgico sin dall’inizio, ha permesso di sviscerare le relazioni, gli intrighi e i conflitti umani, fondamentali per affezionarsi e comprendere più profondamente i personaggi. Forse non ve ne siete accorti, ma le scene in cui sono stati presenti, non superano i 10 minuti di tempo totale. L’avreste mai detto?

Una delle notizie più chiacchierate riguardo i draghi, rimane quella data dallo showrunner Ryan Condal che ha confessato che la seconda stagione vedrà l’arrivo di ben cinque nuovi draghi. È probabile che faremo la conoscenza di Silverwing, Sheepstealer, Grey Ghost e The Cannibal, un enorme drago, di origini antiche, il cui nome è già tutto un programma. C’è chi sostiene invece che arriveranno Tessarion, detta “La Regina Blu” e Moondancer il giovane drago verde di Baela che, secondo alcuni rumors, sarebbe dovuto apparire già nella prima stagione.

Verrà poi dato più spazio a quei draghi che sono stati solo intravisti nella prima stagione. Stiamo parlando di Sunfyre, il drago di Aegon, descritto come il drago più bello di Westeros; Vermithor, visto parzialmente sul finale di stagione e Dreamfire, il drago di Helena, anch’esso visto di sfuggita, immerso nel buio nella fossa del Drago. Lo stesso George RR Martin, creatore del libro Fuoco e Sangue, da cui è tratta la serie, si è detto pienamente soddisfatto dei draghi di House Of The Dragon, tanto da preferirli ai tre apparsi in Game Of Thrones. Se questi ultimi, secondo lo scrittore “erano tutti uguali“, i primi “avevano personalità e sono diventati vivi“.

Il cast | House Of The Dragon: la data d’uscita e le ultime anticipazioni sulla seconda stagione

Chiaramente i fan non vedono l’ora di scoprire i nuovi membri del cast. L’ultima news riguarda Emily Beecham (già vista in 1899); l’attrice avrebbe fatto un provino per uno dei nuovi personaggi. Sono in molti a pensare che si tratti di Alys Rivers, una donna fondamentale per la storyline di Aemond. Non sappiamo ancora dirvi se effettivamente il ruolo sarà suo. Questo non è l’unico personaggio che ci si aspetta di conoscere nelle nuove puntate; in particolare è stata data la notizia di casting aperti per tre personaggi, che la produzione ha identificato con il nome in codice di Boris, Charlie C e Groon. C’è chi sospetta che si tratti di Sangue, Formaggio e Daeron, tre nuovi volti fondamentali per lo show, che sicuramente faranno scalpore al loro arrivo.

Con l’arrivo di una guerra, la storia espanderà i suoi confini. È possibile che nella nuova stagione vedremo finalmente anche Grande Inverno e dunque anche gli Stark, a qui potrebbero affiancarsi anche le casate della Valle di Arryn e i Greyjoy che verranno coinvolti nella disputa. Sembra inoltre confermato dalla stessa, che Milly Alcook, l’interprete della versione più giovane di Rhaenyra Targaryen, non tornerà nella seconda stagione. Ciò potrebbe voler dire che non ci saranno flashback e che quindi nemmeno Emily Carey tornerà nei panni di Alicent. Tutti gli altri attori dovrebbero tornare a vestire i panni dei loro personaggi.

La data d’uscita

Arriviamo ora alla nota dolente: la data d’uscita. Recentemente Casey Bloy, CEO dei contenuti di HBO Max, ha rilasciato un’intervista per Variety, affermando che House Of The Dragon potrebbe tornare nel 2024. Il periodo di uscita della seconda stagione non permetterà però di candidare lo show agli Emmy 2024. Considerando che la manifestazione prende in esame le serie uscite entro il 31 maggio 2024, sembra ovvio pensare che la data di uscita sia successiva. Secondo alcuni rumors, le riprese sono state già posticipate, a causa di una riscrittura della sceneggiatura imposta proprio da Martin. Secondo alcune voci non confermate, la contesa è nata perché la prima scrittura non era in grado di trasmettere la giusta crudeltà di alcune scene del libro. Questo potrebbe bastare per capire cosa aspettarsi dalle nuove puntate!

Per ora sappiamo che i preparativi sono iniziati; lo confermerebbe l’avvistamento della troupe a Cáceres, la città utilizzata come ambientazione per l’Approdo del Re. Le riprese ufficiali inizieranno probabilmente ad aprile. Nella lunga attesa, noi di Tuttotek saremo qui, pronti ad aggiornarvi su tutto ciò che c’è di nuovo, su questa fantastica serie, vincitrice di un Golden Globe, come Miglior Serie Drammatica.

