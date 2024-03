House of the Dragon 2, confermata l’uscita a giugno

La seconda stagione di House of the Dragon sembra essere confermata per l’inizio dell’estate su HBO. House of the Dragon 2 conferma la sua uscita a giugno.

La data di uscita della seconda stagione di House of the Dragon è stata definita per giugno 2024 su HBO. La conferma si è avuta direttamente dal capo dello streaming e dei giochi di Warner Bros. Discvery, JB Perrette. Si sapeva già da tempo che la finestra di debutto della seconda stagione sarebbe stata all’inizio dell’estate, ma tale conferma restringe ancora di più il campo e porta la serie molto più vicina alla previsione originale di Matt Smith che poneva la seconda stagione del prequel di Games of Thrones per agosto. Ricordiamo che si tratta di una serie molto attesa fin dalla conclusione della prima stagione nel 2022.

House of the Dragon 2, gli eventi che vedremo all’uscita della stagione

La seconda stagione di House of the Dragon riprenderà la storia di Fuoco e Sangue, incentrata sul regno della famiglia Targaryen nei secoli precedenti agli eventi di Games of Thrones. Lo show si baserà sugli eventi descritti dal libro perciò si può prevedere che saranno messi in scena episodi al massimo dell’azione con battaglie con draghi, assassini e l’introduzione dei diversi nuovi personaggi. Sembra che George R.R. Martin abbia già visto due episodi della serie e ne sia entusiasta, anche se ammette una certa mancanza di obiettività da parte sua trattandosi di un lavoro ispirato ad una sua opera. Ovviamente gli episodi in questione subiranno ancora diverse modifiche prima di diventare definitivi, ma Martin li definisce “piuttosto oscuri”. La seconda stagione sarà più breve della precedente, infatti conterà otto episodi e non più dieci. Si prevede che l’intera serie avrà la durata di almeno quattro stagioni.

E voi siete curiosi di vedere House of the Dragon 2? Non resta che attendere l’uscita della stagione a giugno! Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

