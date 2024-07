Highlander: il regista annuncia la data di inizio delle riprese del reboot

L’attesa per il reboot di Highlander è alta e le premesse sono eccellenti. In questo articolo scopriamo maggiori dettagli su questo nuovo e importante progetto

Il mondo del cinema è in fermento con l’annuncio del reboot di Highlander, diretto da Chad Stahelski. Il film originale, uscito nel 1986, ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei fan e il suo ritorno è atteso con grande entusiasmo. Chad Stahelski, noto per il suo lavoro nella serie di John Wick, porta con sé una vasta esperienza in film d’azione. La sua filmografia impressionante lo rende la scelta ideale per questo reboot. Stahelski ha annunciato ufficialmente che le riprese inizieranno a gennaio 2025. Questo segna l’inizio di una nuova era per Highlander, con un cast e una produzione pronti a dare vita a una nuova interpretazione del classico. Le location giocano un ruolo cruciale in un film come Highlander. Stahelski ha confermato che le riprese si terranno in Scozia, con l’ultimo sopralluogo delle location previsto per il prossimo lunedì. Henry Cavill, noto per i suoi ruoli iconici in Superman e The Witcher, sarà il protagonista del reboot. La sua preparazione fisica e il suo talento attoriale promettono una performance indimenticabile.

Highlander: la sceneggiatura del reboot è di Michael Finch

La sceneggiatura del film è firmata da Michael Finch, conosciuto per il suo lavoro in John Wick 4. Finch ha una reputazione per la scrittura di storie avvincenti e dinamiche, che si adattano perfettamente all’universo di Highlander. Tra i produttori troviamo nomi noti come Joshua Davis, Neal H. Moritz (Fast & Furious), Chad Stahelski con la sua 87Eleven Entertainment, e Louise Rosner. Questa squadra garantisce una produzione di alto livello.

Il film originale di Highlander, diretto da Russell Mulcahy e con Christopher Lambert nel ruolo del protagonista, è stato un successo cult. Ha creato una fanbase devota e ha influenzato numerosi film e serie TV. I fan sono impazienti di vedere come il reboot si differenzierà dall’originale. Le aspettative sono alte, ma con un cast e una squadra di produzione di questo calibro, le premesse sono promettenti. La Scozia non è solo uno sfondo per il film, ma un elemento essenziale della narrazione. Le sue terre selvagge e i castelli antichi aggiungono autenticità e atmosfera alla storia.

