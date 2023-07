Bloccare chiamate spam: le migliori app

Quali sono le migliori app per bloccare le fastidiose chiamate spam? Scopriamolo insieme in questo articolo dedicato

A chi non è capitato di ricevere chiamate indesiderate mei momenti più delicati della giornata? Sapere come bloccare chiamate spam con il cellulare è importantissimo se si vuole evitare di venire disturbati con una certa frequenza. Il modo migliore per bloccare chiamate spam, come vedremo, consiste nello scaricare una app per bloccare le chiamate in entrata. In questo modo, sarà possibile respingere in automatico tutte le chiamate ricevute da alcune utenze ben specificate. Nei prossimi paragrafi affronteremo proprio questo argomento, soffermandoci, in particolare, su come bloccare chiamate spam iPhone e android con le migliori app disponibili.

Bloccare chiamate spam android e iPhone: come fare

Tutti coloro che utilizzano uno smartphone Android per bloccare chiamate spam non devono necessariamente scaricare una app dedicata. Questo significa che è possibile procedere in autonomia, semplicemente accedendo alla funzione “blocco contatti”. Per bloccare chiamate spam in questo modo è sufficiente selezionare l’apposita icona “contatti” e selezionare il nominativo che si intende mettere in lista nera. Per bloccare chiamate spam provenienti da un numero non in rubrica, basta accedere al registro chiamate e premere sul numero che si intende spostare in lista nera.

Anche bloccare chiamate spam iPhone non è necessario dover scaricare una app. Si procede in modo analogo che con Android, accedendo alla funzione blocco contatti di iOS. Basta accedere all’icona delle impostazioni e entrare nella sezione denominata “contatti bloccati”. A questo punto sarà sufficiente premere su “aggiungi” e indicare il contatto che si intende bloccare. Per bloccare chiamate spam da un numero non presente in rubrica, bisogna selezionare l’app telefono e poi il numero che si intende mettere in black list.

Come bloccare chiamate spam con le app

Per bloccare chiamate spam utilizzando le app è sufficiente scaricare quella giusta e impedire, così facendo, di ricevere chiamata da numeri molesti. Le migliori app sono dotate di un database in continuo aggiornamento dei numeri considerati “disturbatori”, consentendo così una protezione automatica dalle chiamate. Per Android e iOS è possibile scaricare una app come Truecaller, una app che permette di bloccare tutte le chiamate da parte di numeri indesiderati. In alternativa, si può valutare anche Should I Answer, sempre per Android e iPhone, perfetta per bloccare chiamate anonime.

Ci sono diverse app gratuite che possono consentire una protezione sempre aggiornata dai numeri utilizzati per spam, basta installarle e, con pochi click, possono fornire subito la protezione richiesta. Un’altra valida soluzione è affidarsi a Simple Call Blocker, una app pensata per il blocco delle chiamate che non raccoglie i dati personali dell’utente ed è completamente gratuita.

Bloccare chiamate spam: le alternative alle app

Come abbiamo visto, per bloccare chiamate Spam si può procedere con Android e iPhone anche senza scaricare app. Esiste però anche un modo alternativo alle app per proteggersi dalle chiamate indesiderate nei momenti più svariati della giornata. Stiamo parlando della lista sempre aggiornata di Guidaconsumatori che consente, digitando il numero della chiamata ricevuta, di scoprire subito se si tratta di spam o meno.

Consultare la lista è completamente gratuito e permette di bloccare chiamate spam con grande facilità. Insomma, internet oggi fornisce diversi strumenti che consentono di proteggersi dai disturbatori seriali. Un approccio diverso, ma spesso efficace, potrebbe essere quello di ignorare le chiamate ricevute da numeri sconosciuti o non presenti in rubrica. Del resto, in caso di comunicazioni importanti, il chiamante potrebbe sempre lasciare un messaggio.

Bloccare chiamate Spam: registro delle opposizioni

Il Registro delle Opposizioni è un’importante iniziativa promossa dalle autorità di regolamentazione delle comunicazioni in molti paesi. Permette agli utenti di iscriversi gratuitamente, e fornisce un’arma potente contro le chiamate pubblicitarie non autorizzate. Una volta inserito il proprio numero nel Registro, le aziende sono obbligate a rispettare la richiesta di non contattare più quel numero a scopi promozionali. Per iscriversi al Registro delle Opposizioni, è sufficiente visitare il sito web dedicato o chiamare un numero apposito.

Questa procedura rapida, gratuita e semplice offre una protezione significativa contro le chiamate spam da parte delle aziende che operano nel rispetto della legge. Tuttavia, è essenziale sottolineare che il Registro delle Opposizioni potrebbe non bloccare tutte le chiamate spam. Alcune organizzazioni disoneste potrebbero ignorare le richieste e continuare a effettuare chiamate indesiderate. In questi casi, gli utenti possono segnalare le violazioni alle autorità competenti, che intraprenderanno azioni appropriate contro tali società.

Conclusione

In conclusione, il fenomeno delle chiamate spam è diventato una piaga per molti utenti. Fortunatamente, ci sono molte opzioni disponibili per proteggersi da queste chiamate indesiderate. Dal blocco tramite le impostazioni del telefono, all’utilizzo di app e software specializzati, fino alla segnalazione alle autorità competenti, gli utenti possono ridurre notevolmente la quantità di chiamate spam ricevute e recuperare la tranquillità nella gestione delle proprie comunicazioni telefoniche.

Per ulteriori aggiornamenti continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it.