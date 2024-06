Fabbricante di lacrime: possibile un sequel del film Netflix

Per il pubblico che ha apprezzato Fabbricante di lacrime su Netflix e attende notizie in merito ad un possibile sequel, ci sono novità

Fabbricante di lacrime è nato dapprima come un romanzo, voluto dalla penna di Erin Doom. Dopodiché, forte della sua popolarità, è stato adattato anche per i piccoli schermi in streaming di Netflix, lanciato tra le novità del catalogo originale italiano del colosso streaming nel corso del 2024. A distanza di qualche mese dal debutto, il pubblico è in attesa dell’annuncio di un sequel, che tarda ad arrivare. Pare, però, che sia stato proprio uno dei protagonisti di recente a suggerire un possibile indizio in merito ad un secondo film.

Precisando che si tratta di un indizio e quindi non di una conferma ufficiale, l’interprete di Rigel avrebbe suggerito un possibile ritorno sullo schermo. Erin Doom, autrice del romanzo, ad oggi non ha proposto un sequel letterario, ma considerato il successo guadagnato finora non è difficile immaginare le motivazioni che spingerebbero Netflix ad approvare un secondo film.

Fabbricante di lacrime: cosa manca per un ipotetico sequel?

La storia, proposta anche tra le pagine di Erin Doom, è quella di Nica e Rigel, entrambi orfani cresciuti nello stesso istituto e sempre in apparente lotta l’uno con l’altra. Un giorno la fortuna bussa alla loro porta: una famiglia vuole adottarli entrambi e saranno costretti a processare quel rapporto burrascoso che li lega da anni. Ad interpretare Nica l’esordiente Caterina Ferioli, mentre il tenebroso Riger è stato assegnato al rapper Biondo. Proprio quest’ultimo, a detta dei fan, ha lanciato un indizio che suggerirebbe il possibile sequel di Fabbricante di lacrime. Via Instagram, l’attore ha condiviso diverse fotografie scattate insieme a Caterina Ferioli con cui ha stuzzicato la possibilità di una seconda stagione.

Il motivo dell’incertezza, del resto, potrebbe essere collegato al fatto che Erin Doom non ha previsto un secondo romanzo dedicato a Rigel e Nica. Al momento si tratta di ipotesi, per cui bisognerà in ogni caso attendere l’ufficialità da parte di Netflix.

