Incentivi auto 2024: quanti fondi sono rimasti?

Siamo arrivati al punto in cui possiamo confermare che i fondi per gli incentivi auto 2024 sono praticamente arrivati agli sgoccioli. Rimangono quelli per le fasce di emissioni 21-60 e 61-135

Sono passate due settimane dal via agli incentivi auto 2024 e si sono già esauriti, come abbiamo riportato anche in questo report che riguarda anche i ciclomotori. Per le auto usate rimangono appena 2.926 euro, una cifra che può coprire solo un ultimo modello. Secondo la nuova tabella lo Stato permette di usufruire di uno sconto di 2.000 euro su un’auto usata, per una spesa massima di 25.000 euro, emissioni di CO2 non superiori a 160 g/km e rottamazione di un vecchio veicolo. Arrivati a questo punto, quindi, è lecito chiedersi quanti fondi sono rimasti per gli incentivi auto 2024.

Incentivi auto 2024, i residui dei fondi

Come ci è stato illustrato più volte, gli incentivi auto 2024 prevedono 3 tipi di fasce di emissioni: quello per le elettriche da 0-20, per le auto plug-in da 21-60 g/km e 61-135 g/km di CO2 emessa per le auto ibride full e mid, benzina, diesel e GPL. Al momento la seconda fascia ha ancora 102.826.533 milioni di euro, mentre la terza ha a disposizione 177.009.400 milioni di euro. Questi sono fondi che permettono ai potenziali clienti di acquistare una nuova auto con un aiuto economico.

Questi aiuti con gli sconti statali danno fino a un massimo di 10.000 euro nel caso di auto con emissioni di CO2 tra 21 e 60 g/km, ISEE inferiore a 30.000 euro e rottamazione di un vecchio veicolo Euro 0, Euro 1 0 Euro e 2. Se hai un ISEE superiore ai 30.000 euro l’incentivo massimo arriva a 8.000 euro. In merito all’arrivo di nuovi fondi per gli incentivi auto 2024, ha parlato il Ministro Adolfo Urso, rassicurandoci che potranno arrivare altri soldi. Ha però specificato che le risorse sono limitate e il Governo dovrà capire bene come sfruttarli e strutturarli.

