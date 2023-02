Atelier Ryza 3: il gioco è finalmente in fase Gold!

Finalmente ci siamo: a poco più di un mese dall’uscita, Koei Tecmo ha annunciato che Atelier Ryza 3 è entrato ufficialmente in fase Gold

Dopo ben due rinvii di un mese, giustificati da Koei Tecmo con il voler sistemare e pulire al meglio il gioco in vista dell’uscita, Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & The Secret Key (per gli amici Atelier Ryza 3) è quasi sull’uscio della porta. Arriverà il prossimo 24 marzo su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch, sempre sviluppato dalle mani di Gust, storica azienda creatrice della serie di Atelier e che si è ovviamente occupata anche dei primi due capitoli della serie di Ryza (Atelier Ryza: Ever Darkness & The Secret Hideout e Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy). Coi nomi brevi ci sanno fare, insomma.

E proprio per rassicurare tutti coloro che stanno aspettando il gioco, preoccupati dai già numerosi rinvii, che Koei Tecmo nelle scorse ore ha annunciato tramite il suo canale ufficiale Twitter che il gioco è entrato ufficialmente in fase Gold. Lo sviluppo è dunque completato e rifinito, si passa alla stampa su disco per le versioni fisiche e gli sviluppatori continueranno a lavorare su un’eventuale (e, al giorno d’oggi, quasi imprescindibile) patch day one. Trovate il tweet con un bellissimo video allegato di Ryza che va ballando in giro proprio qua sotto.

We are pleased to announce that #AtelierRyza3 has gone GOLD! Ryza’s “final summer adventure” is nearly here.https://t.co/SHk1XVNn4X#KTfamily pic.twitter.com/gYs8UyqP8q — KOEI TECMO EUROPE (@koeitecmoeurope) February 17, 2023

L’ultimo capitolo della serie dei Secret e che vede protagonista Ryza seguirà la protagonista che gli dona il nome per una finale, emozionante, avventura. Undici saranno io personaggi giocabili e la narrazione riprenderà circa un anno dopo gli eventi di Atelier Ryza 2. Delle strane isole sono apparse in giro per il mondo, e quale miglior pretesto per Ryza e i suoi amici per partire, nuovamente, alla ricerca di guai?

Finalmente dunque ci siamo: Atelier Ryza 3 è entrato in fase Gold, non ci saranno dunque ulteriori rinvii e potremo metterci mano il prossimo 24 marzo. Fateci sapere se acquisterete il gioco qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!