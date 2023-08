Edgar Wright e Simon Pegg: nuovo progetto cinematografico

Edgar Wright e Simon Pegg sono ufficialmente al lavoro su un nuovo progetto cinematografico. Ecco tutti i dettagli del prossimo lavoro

A distanza di dieci anni, Edgar Wright e Simon Pegg tornano a collaborare su un nuovo progetto in vista. Una notizia che conferma la precedente rivelazione di Pegg :

Edgar è venuto a casa mia l’anno scorso e abbiamo iniziato a parlare di alcune idee ha detto Pegg.Non sarà un altro film tipo la Trilogia del Cornetto in quanto quei film erano specificatamente una variazione sul genere, affrontavano l’idea del collettivo contro l’individuo. Ci sono alcuni tipi di coerenza tematica tra questi tre film che li rendono una trilogia: non è solo il gelato, è una serie di dettagli tematici collegati

Edgar Wright e Simon Pegg: tutte le dichiarazioni sul nuovo progetto

Distaccato dalla precedente Trilogia del Cornetto; Edgar Wright e Simon Pegg vogliono ora impegnarsi in un lavoro più complesso e impegnato. Dopo la realizzazione del film La fine del mondo e dopo la sfortunata serie tv horror mistery Truth Seekers; sono ora spinti da una voglia di realizzare qualcosa di diverso. Ecco quanto dichiarato da Simon Pegg riferendosi a Edgar Wright:

Abbiamo sempre portato idee originali sullo schermo, anche se le abbiamo sempre impostate intorno a generi pre-esistenti o cose così.Edgar e io parliamo continuamente di ciò che faremo in futuro. E nessuno di noi due riesce a credere che sono passati 10 anni da The World’s End. Il vero problema adesso è cercare di sincronizzare le nostre agende e capire quando possiamo prenderci il tempo per scrivere un film. E, ovviamente, girarlo. E vi dirò, non si tratta di se, ma di quando tutto questo accadrà, perché ne abbiamo già iniziato a parlare

Ulteriori dettagli non sono stati resi noti. Per conoscere tutti i prossimi aggiornamenti Edgar Wright e Simon Pegg, e non perdere nemmeno una news nel mondo del cinema e delle serie tv; continuate a seguirci su tuttoteK!

