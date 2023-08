Netflix: le prime immagini della 4 stagione di Sex Education

Netflix rilascia in esclusiva le prime immagini della 4 stagione di Sex Education. Disponibile dal 21 settembre sulla nota piattaforma; con protagonista Asa Butterfield

Diffuse da Netflix in esclusiva, le prime immagini della 4 stagione di Sex Education. Il ritorno Asa Butterfield nel ruolo di Otis Milburn, in una nuova stagione pronta a commuovere e concludere, la serie tv di successo nata nel 2019 dalla mente di Laurie Nunn.

Disponibile a partire dal prossimo 21 settembre su Netflix; Sex Education ha conquistato fi da subito le vette e numerosi premi (l’International Emmy Awards nel 2022 come miglior serie comedy). Come dichiarato dalla stessa creatrice Laurie Nunn; la 4 stagione sarà l’ultima in assoluto:

Siamo incredibilmente orgogliosi di Sex Education e siamo in debito con il nostro fantastico team di sceneggiatori, attori e tutta la troupe che ha messo così tanto amore nel realizzare ogni episodio. Hanno lavorato in maniera instancabile per questa stagione finale, e non vediamo l’ora di condividerla con voi

Netflix: dettagli e novità della 4 stagione di Sex Education

Il gran finale di Sex Education si avvicina, e per l’occasione Netlflix ha regalato qualche piccola anticipazione della 4 stagione della serie tv. Una semplice immagine che racchiude un momento intenso, quasi di complicità, con protagonisti Preside Groff e di suo figlio Adam (rispettivamente interpretati da Alistair Petrie e Connor Swindells). Nei nuovi episodi della 4 stagione di Sex Education; dopo la chiusura della scuola Otis e Eric devono affrontare un nuovo inizio ( il loro primo giorno al Cavendish Sixth Form College)..ma niente è come sembra! Assieme a loro troveremo ancora una volta Viv, Jackson, Aimee, Maeve e Adam; tutti alle prese con l’inizio di una nuova fase della propria esistenza.

Oltre i già confermati protagonisti Asa Butterfield assieme a Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Aimee-Lou Wood, Emma Mackey, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Mimi Keene; fanno il loro ingresso in questa stagione finale Dan Levy; Thaddea Graham, Lisa McGrillis, Marie Reuther, l’attrice e modella Jodie Turner Smith, il comico Eshaan Akbar e gli esordienti Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James, Reda Elazouar, Bella Maclean e Imani Yahshua.

