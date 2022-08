David Cronenberg, arriva una maratona dedicata ai suoi film

In occasione dell’uscita dell’ultimo film di David Cronenberg, Crimes of the future, una maratona ripercorrerà tutti i suoi lavori

Il 24 agosto uscirà nelle sale cinematografiche italiane Crimes of the future, ultima fatica del regista canadese David Cronenberg. In attesa di vedere dunque la sua nuova pellicola al cinema, possiamo ripercorrere la sua intera cinematografia grazie a una maratona dedicata, che andrà in scena dal 18 al 23 agosto in tre cinema selezionati di Roma, Milano e Torino.

David Cronenberg: la maratona per recuperare i suoi film

Il cinema Quattro Fontane di Roma, l’Anteo Palazzo del Cinema di Milano e l’Ambrosio di Torino faranno da cornice a questa attesissima maratona, che porterà in scena il meglio della filmografia del regista del “body horror”. Questa rassegna contiene molti dei migliori film del cineasta canadese, proiettati in versione originale sottotitolata.

La maratona comprende alcuni, dunque, dei film più celebri di Cronenberg. Tra questi Rabid – Sete di sangue, pellicola del 1976, diventata un cult, in cui una giovane ragazza si trasforma in una vampira assetata di sangue dopo un innesto cutaneo. Spazio poi a Crush, ispirato a un romanzo di J.G. Ballard che vede alcuni sopravvissuti a un incidente automobilistico sviluppare una pulsione sadomasochista. Abbiamo poi Brood- La covata malefica, body horror ambientato in una clinica degli orrori, Scanners, la storia di due individui con poteri telepatici, e Videodrome, una potente metafora della civiltà televisiva degli anni ’80 presentata come un’immensa allucinazione massmediale.

La maratona prosegue con La mosca, film celebre anche per la presenza di un grande attore come Jeff Goldblum e Il pasto nudo, ispirato all’omonimo romanzo di William S. Burroughs. Poi abbiamo il thriller noir con Viggo Mortensen A History of Violence e A Dangerous Method col suo cast stellare composto ancora dall’attore che ha dato il volto ad Aragorn nel Signore degli Anelli e con lui Michael Fassbender e Keira Knightley. Infine, la maratona si chiude con La promessa dell’assassino, interpretato ancora da Mortensen con Naomi Watts e Vincent Castel, e con Maps to the Stars, pesante critica verso l’industria cinematografica, che è valso a Julianne Moore la Palma a Cannes come migliore attrice.

Il calendario e gli orari

Questa maratona andrà dunque in scena dal 18 al 23 agosto nei tre cinema selezionati. A Roma e Milano, inoltre, sarà presentata anche la mostra La nuova carne, dedicata proprio al cinema di Cronenberg, con l’esposizione di ben 40 opere disegnate da artisti italiani in omaggio al regista canadese.

L’esposizione è co-prodotta da COMICON e Marco Lucchetti Art Gallery di Lugano. Di seguito, il calendario con gli appuntamenti nei tre cinema selezionati.

Programma Cinema Quattro Fontane di Roma

GIOVEDì 18 AGOSTO

18.30 – Rabid – Sete di sangue

20.45 – Crash

VENERDì 19 AGOSTO

18.30 – Brood – La covata malefica

20.45 – Scanners

SABATO 20 AGOSTO

18.30 – Videodrome

20.45 – La mosca

DOMENICA 21 AGOSTO

18.30 – Il pasto nudo

20.45 – Crash

LUNEDì 22 AGOSTO

18.30 – A History of Violence

20.45 – A Dangerous Method

MARTEDì 23 AGOSTO

18.30 – La promessa dell’assassino (Eastern Promises)

20.45 – Maps to the Stars

Programma Anteo Palazzo del Cinema di Milano

GIOVEDì 18 AGOSTO

19.40 – Rabid – Sete di sangue

21.30 – Crash

VENERDì 19 AGOSTO

19.40 – Brood – La covata malefica

21.30 – Scanners

SABATO 20 AGOSTO

19.40 – Videodrome

21.30 – La mosca

DOMENICA 21 AGOSTO

19:40 – Crash

21.40 – Il pasto nudo

LUNEDì 22 AGOSTO

19:40 – A Dangerous Method

21.40 – A History of Violence

MARTEDì 23 AGOSTO

19:40 – La promessa dell’assassino (Eastern Promises)

21.40 – Maps to the Stars

Programma Cinema Ambrosio di Torino

GIOVEDì 18 AGOSTO

18.30 – Rabid – Sete di sangue

21.00 – Crash

VENERDì 19 AGOSTO

18:30 – Brood – La covata malefica

21:00 – Scanners

SABATO 20 AGOSTO

18:30 – Videodrome

21:00 – La mosca

DOMENICA 21 AGOSTO

18:30 – Crash

21:00 – Il pasto nudo

LUNEDì 22 AGOSTO

18:30 – A History of Violence

21:00 – A Dangerous Method

MARTEDì 23 AGOSTO

18:30 – La promessa dell’assassino (Eastern Promises)

21:00 – Maps to the Stars

