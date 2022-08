Nokia 8210 e 5710: disponibili per il mercato italiano

I feature phone rinascono, il Nokia 8210 4G e il nuovo Nokia 5710 XpressAudio in vendita in Italia, scopriamoli insieme in questo articolo

Disponibili in Italia gli eleganti Nokia 8210 4G e Nokia 5710 XpressAudio di HMD Global, la casa dei telefoni Nokia, cavalcano il ritorno del feature phone, offrendo un modo alternativo per staccare la spina dalla cultura dell’always on. E con il revival della moda anni ‘90, questi iconici dispositivi arrivano nel momento perfetto.

I feature phone sono tornati in auge negli ultimi anni, si dice che una persona su dieci ne possieda uno. Inoltre, le vendite di questi dispositivi hanno raggiunto 1 miliardo di dollari nel primo trimestre di quest’anno, rappresentando il 16% delle vendite totali di telefoni cellulari del periodo a livello globale.

I feature phone rinascono

I telefoni “divertenti” sono qui per restare : L’esperto di tecnologia Ernest Doku spiega perché i feature phone continuano a suscitare grande interesse

Mercato in espansione: Con vendite che hanno raggiunto 1 miliardo di dollari nel primo trimestre di quest'anno**, questi dispositivi semplici e funzionali sono più di una semplice moda e rappresentano un ottimo modo per sfuggire alla stanchezza della tecnologia e alla cultura dell'always on

Gli anni '90 sono tornati: Tornando a un decennio iconico, il Nokia 8210 4G è un reboot di un'icona di stile originariamente lanciato nel 1999 alla Settimana della Moda di Parigi, mentre il Nokia 5710 XpressAudio, con auricolari wireless integrati, è un'innovativa rivisitazione del Nokia 5310 originale

Le parole dell’esperto e recensore di tecnologia

Ernest Doku, l’esperto di tecnologia e recensore, con oltre 15 anni di esperienza nel settore, attribuisce questa recente tendenza al fatto che le persone desiderano:

Incrollabile qualità e semplicità sopra ogni altra cosa dalla loro tecnologia.

