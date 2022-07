Torna con una seconda edizione Cinelido – Festival del Cinema Italiano, di nuovo ospitato dal Porto Turistico di Roma, 4 intense giornate dedicate al cinema breve

A partire da oggi, 14 luglio, fino a domenica 17 luglio torna il Cinelido – Festival del Cinema Italiano, l’evento dedicato alla promozione e valorizzazione del cinema breve e dei talenti emergenti italiani.

L’arena all’aperto di Cinelido, torna ed essere il Porto Turistico di Roma, uno dei beni di confisca più grandi d’Europa.

Organizzazione e finalità del festival

Cinelido è organizzato da Zen Movie, una delle realtà europee più importanti nel mondo del cortometraggio. Inoltre è stato fondato dal regista Giulio Mastromauro, premio David di Donatello. Alla direzione artistica del festival ci sono Andrea Cicini e Alberto De Angelis.

Il festival si inserisce nel progetto di riqualificazione socioculturale del Municipio X di Roma, supportato dall’Amministrazione Comunale e da tutte le Istituzioni, esteso in particolare al territorio limitrofo alla Marina.

Il fine ultimo del festival e quello di creare un collegamento fra le diverse culture che si affacciano sul Mediterraneo e dar modo al pubblico di avvicinarsi al cinema breve, grazie al sua ricco calendario totalmente gratuito.

Giulio Mastromauro si esprime in prima persona spiegando che Cinelido è un festival di cinema che nasce dal territorio ed è legato a nodo stretto al luogo che lo ospita, il Porto Turistico di Roma.

In un momento storico in cui a farla da padrone sono i contenuti di piattaforma, c’è stata la decisione di andare controcorrente riconfermando la scelta di una programmazione di cinema d’autore.

Le opere in concorso

Le opere in concorso sono 34, divise fra diverse sezioni e sono selezionate da un comitato diretto e coordinato dai registi e sceneggiatori iraniani Ali Asgari e Farnoosh Samadi (membri dell’Academy), che nell’ambito dell’evento presenteranno anche il corto Pilgrims, da loro diretto. I corti concorreranno per i premi di ciascuna sezione e per i riconoscimenti assegnati da Rai Cinema e FICE-Federazione Italiana Cinema d’Essai.

Il festival avrà le sue madrine in alcune stelle nascenti del cinema italiano: le attrici AngelaCurri, Eleonora De Laurentis, Chiara Vinci e Gaja Masciale affiancheranno nella presentazione delle quattro serate il regista e attore Niccolò Gentili, che condurrà sul palco di Cinelido anche in questa seconda edizione. Il Presidente di Giuria dell’edizione 2022 sarà il regista Phaim Bhuiyan.

