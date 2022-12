Babbo Natale: 5 attori che lo hanno interpretato al cinema

Visto che è quasi Natale, vi raccontiamo i 5 attori che hanno interpretato Babbo Natale al cinema. Li conoscete tutti?

Lo sappiamo, il ruolo di Santa Clause nell’immaginario del grande schermo è iconico e gli attori fanno a gare per interpretare Babbo Natale. Adesso, quindi, considerando che ci stiamo avvicinando sempre più alle feste, vediamo insieme quali sono stati i 5 attori più noti ad aver assunto i suoi panni.

Negli anni, abbiamo avuto decine di immagini di Babbo Natale (alcune addirittura poco “sante”) perché egli è il simbolo e l’incarnazione delle festività natalizie. Quindi, bando alle ciance e vediamo chi sono stati gli interpreti a dargli vita.

Richard Attenborough in Miracolo nella 34ª strada

Diretto da Les Mayfield, il film è un remake dell’omonimo classico di Natale del 1947. In questa versione, la piccola Susan (Mara Wilson) non riesce a credere all’esistenza di Babbo Natale. Sua madre Dorey (Elizabeth Perkins) è la manager di un grande magazzino newyorkese e nel pieno periodo delle feste è alla ricerca del perfetto Santa Clause che possa interpretare la parte e fare foto con i bambini durante questi giorni. Il prescelto, un ubriacone molesto, viene sostituito all’ultimo momento con un simpatico vecchietto, Kris Kringle (Richard Attenborough), il cui aspetto rassicurante, con tanto di barba bianca e una serie di aneddoti sulla vita di Babbo Natale che incuriosiscono Susan. Grazie all’amicizia con Kris, la bambina imparerà davvero cos’è lo spirito del Natale. Pur non essendo altrettanto riuscito come l’originale del 1947, Miracolo nella 34ª strada regala un Santa Clause da manuale con l’interpretazione di Richard Attenborough.

Tim Allen in Santa Clause

Esistono i Babbo Natale perfetti, con la barba ben curata, il desiderio di aiutare i bambini di tutto il mondo…e poi c’è Tim Allen che interpreta Santa Clause nell’omonimo film del 1994. Infatti, nei suoi due sequel, riesce addirittura a costruirsi una famiglia allargata. Vi possiamo anche dire che, come se non bastasse, la Disney lo ha richiamato per il ruolo nella serie uscita quest’anno sulla piattaforma di Disney + e già rinnovata per una seconda stagione.

Nella versione con Allen, l’attore interpreta Scott Calvin, un padre di famiglia divorziato, che non ha tempo per il proprio figlio e, accidentalmente, uccide Babbo Natale, dovendo così prenderne il posto. La versione originale era ancora più cruda, tanto che la Disney non era convinta di voler davvero finanziare questo progetto. Considerata la fortuna che ha ottenuto, è un bene che abbia cambiato idea.

Tom Hanks in Polar Express

Sappiamo le opposizioni che si possono creare citando Tom Hanks in Polar Express, perché la sua non è stata una vera e propria interpretazione in carne ed ossa. Ma non ce la sentivamo proprio di non farlo comparire nell’elenco. E quindi, Tom Hanks sia! Nel film d’animazione Polar Express diretto da Robert Zemeckis, l’attore veste i panni di Santa Clause.

Nella notte di Natale, il Polar Express viaggia verso il Polo Nord, portando con sé alcuni bambini fortunati che incontreranno Babbo Natale, una volta giunti a destinazione. Tra questi c’è il protagonista del film, incapace di credere nella magia del Natale. Riuscirà a cambiare idea durante questo fatidico viaggio?

Vi ricordiamo che questo fu uno dei primi film a fare uso della tecnica CGI con la performance capture: infatti il corpo e il volto di Tom Hanks sono stati registrati con degli speciali sensori e poi usati per dar vita al personaggio di Babbo Natale. In realtà -e questa è una piccola perla che vogliamo lasciarvi- pochi sanno che l’attore in questo film ha dato vita a ben sei personaggi, tra cui lo stesso protagonista.

Billy Bob Thornton in Babbo Bastardo

Cosa possiamo dire del Santa Clause di Billy Bob Thornton? Se quello di Tim Allen aveva dei lati antipatici, questo non può che vincere la gara. Babbo Bastardo è una commedia natalizia irriverente e sboccata, in cui Billy Bob Thornton è Willie un ladruncolo, alcolizzato e promiscuo che inganna un bambino, facendogli credere di essere il vero Santa Clause.

La pellicola, diretta da Terry Zwigoff, è stata presentata fuori concorso al Festival di Cannes del 2004. Forse non tutti sanno che Thornton non era la prima scelta per ricoprire il ruolo di Babbo Natale. Infatti, in origine, il protagonista sarebbe dovuto essere Bill Murray, ma dovette abbandonare il progetto per dedicarsi a Lost in Translation. Dopo di lui doveva toccare a Jack Nicholson, ma alla fine venne scelto Thornton.

David Harbour in Una notte violenta e silenziosa

Ovviamente – e gli esperti lo sanno- non poteva mancare nella nostra lista l’ultima interpretazione di Santa Clause arrivata al cinema: quella di David Harbour in Una notte violenta e silenziosa. Mescolando action movie, momenti splatter e spirito natalizio, l’attore reso famoso dal suo ruolo in Stranger Things (e il suo Santa ha qualcosa di Hopper) è un Babbo Natale ubriacone che si ritorva a sventare il rapimento di una famiglia, presa in ostaggio da una banda di malviventi. Un mix di generi e l’interpretazione convincente del protagonista hanno reso il film diretto da Tommy Wirkola già un cult tra gli appassionati di pellicole come queste.

Bene, dopo che abbiamo visto questi protagonisti con i relativi film, non ci resta che porvi una domanda: chi è il vostro preferito?

