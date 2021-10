Migliori film da vedere ad Halloween su Disney Plus

Halloween sta per arrivare: vi proponiamo per l’occasione una lista dei film horror e non su Disney Plus

La produzione Disney non è certo nota per i film horror, ma non mancano sul catalogo Disney Plus titoli più o meno spaventosi, certamente adatti alla sera di Halloween. Tra jump scares, commedie e… zombie, in questa lista potrete sicuramente trovare il film perfetto per l’occasione, da guardare con tutta la famiglia o per provare qualche brivido da soli. Preparate dunque i popcorn e sedetevi sul divano: ecco a voi i migliori film da guardare ad Halloween su Disney Plus

La nostra top 10

10 – La casa dei fantasmi | Halloween su Disney Plus

Basato su una iconica attrazione presente in tutti i parchi a tema Disneyland, La casa dei fantasmi ha preso vita in questo film. Eddie Murphy è un agente immobiliare che porta la sua famiglia a vedere una villa nella speranza di concludere un grande affare. Tuttavia, vengono ben presto intrappolati al suo interno a causa di una tempesta e scoprono improvvisamente la storia spettrale che si nasconde dietro quelle mura.

Questa pellicola si avvicina più alla commedia che all’horror. Oltre a Eddie Murphy, sono presenti anche Terence Stamp, Jennifer Tilly, Marsha Thomason e Nathaniel Parker. Film apprezzato anche dalla critica, ricevette numerose nomination e riconoscimenti, vincendo un Young Artist Awards per la Miglior attrice giovane non protagonista a Aree Davis.

9 – Maleficent | Halloween su Disney Plus

Rilettura de La bella addormentata nel bosco. La giovane Malefica è una bella donna dall’animo puro. Si adopera per difendere il regno dagli invasori, innamorandosi del principe. Ma il tradimento di quest’ultimo trasforma il suo cuore in un pezzo di ghiaccio. Ne farà le spese la neonata Aurora, figlia di re Stefano e della regina, sulla quale Malefica scaglierà la nota profezia.

Ma questa non è la storia della Bella Addormentata bensì quella di Malefica, vittima che, da grande, troverà il modo di superare il male che le è stato inflitto da chi amava. Estetica fantasy eccellente, unita al carisma di Angelina Jolie, donano al film una personalità apprezzabile e una cornice medievale che riprende in qualche modo le linee gotiche di altri tempi. Un buon film, a tratti ispirato, che si è un po’ perso con il seguito. Tutto sommato però da vedere, soprattutto in occasione della notte delle streghe.

8 – Fright Night – Il vampiro della porta accanto

Charley Brewster, studente all’ultimo anno di liceo, ha una bella fidanzata e amico nerd di cui si vergogna un po’ al seguito. Vive con la madre in una tranquilla casa vicino alla quale si stabilisce il giovane e affascinante Jerry Dandrige. Ben presto, i sospetti sull’oscura natura del nuovo arrivato si trasformano in prove, costringendo così il ragazzo iniziare una spaventosa lotta contro quella che si rivelerà vampiro secolare. Ad aiutarlo nella difficile caccia sarà Peter Vincent, fasullo illusionista televisivo.

A metà strada tra l’horror e la commedia, sempre a rischio di sembrare né l’uno né l’altro, questo film è in realtà ambizioso, non solo per il ricco cast, ma anche per la costruzione che solo a tratti sembra chiedere troppo a se stesso. Remake del cult anni ’90 Ammazzavampiri, con una vena più orrorifica ma ricca di humour, il film è assolutamente consigliato per la notte di Halloween.

7 – Hocus Pocus | Halloween su Disney Plus

Questo film del 1993 vede come protagoniste tre stravaganti streghe di 300 anni, le sorelle Sanderson, è davvero un classico di Halloween. Dopo che altrettante adolescenti riportano in vita accidentalmente il trio durante la festività di Halloween, le streghe iniziano a riesumare vecchi amici del passato.

Il folto cast include Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy. Hocus Pocus ricevette numerose nomination a premi prestigiosi e ne vinse due: un Saturn Award per i migliori costumi e un Young Artist Award per la miglior giovane attrice in ruolo di primo piano in una commedia: Thora Birch.

6 – Coco | Halloween su Disney Plus

Coco è un film d’animazione che, pur non riprende le atmosfere classiche dell’Halloween statunitense, si svolge durante il giorno dei morti messicano. Il protagonista di Coco è un bambino che sogna di diventare il più grande musicista di tutti i tempi, ma a cui viene imposto di non suonare dalla famiglia, titolare di una azienda di successo. È solo quando finisce nella Terra dei Morti, tra i suoi antenati e un amico inaspettato, che la sua storia prende una strana piega.

Il film del 2017 ricevette numerosi premi tra cui due Premi Oscar al miglior film d’animazione e alla migliore canzone per Remember Me. Un classico esempio di come la Pixar sappia tirare fuori film dall’animazione impeccabile e dai contenuti inaspettatamente toccanti. Film da non perdere.

5 – Frankenweenie | Halloween su Disney Plus

Quando l’amato cane di un bambino muore, quest’ultimo non può affrontare la vita senza di lui. Dopo aver appreso dal suo insegnante di scienze che anche dopo la morte i muscoli rispondono all’elettricità, il ragazzino pensa bene di resuscitarlo come accaduto anche al celebre mostro di Frankenstein. In questo film d’animazione, in bianco e nero, con l’inconfondibile firma di Tim Burton, Frankenstein incontra Lassie per una storia stranamente divertente sul migliore amico dell’uomo.

Il film ricevette numerose nomination tra cui Miglior film d’animazione a Tim Burton agli Oscar, Miglior film d’animazione ai Golden Globe e Miglior film d’animazione ai BAFTA. I premi invece sono Miglior film d’animazione e Miglior colonna sonora a Danny Elfman ai Saturn Award del 2013.

4 – 28 giorni dopo | Halloween su Disney Plus

Horror puro, girato in una spettrale e a tratti irriconoscibile Inghilterra. Durante un blitz un gruppo di animalisti irrompe in un laboratorio dove alcuni scimpanzé vengono sottoposti alla visione forzata di immagini violente. Il ricercatore che studia le cavie avverte gli attivisti che gli animali sono affetti da un pericoloso e sconosciuto virus. Tuttavia, i membri del gruppo decidono di liberare gli animali, da cui vengono immediatamente attaccati. 28 giorni dopo, Jim si risveglia in una Londra deserta e spettrale. È solo l’inizio di un’avventura dai risvolti terrificanti.

Dopo Trainspotting, Danny Boyle torna a far centro, con un horror a basso costo ma di altissima qualità. Nulla di originale, sia chiaro, con un senso del ritmo eccezionale, buone interpretazioni, montaggio ottimo e una notevole colonna sonora. Più di qualche brivido è assicurato.

3 – Non guardare sotto il letto

Non guardare sotto il letto ha una cosa che tutti gli altri film della Disney non hanno: è davvero spaventoso. Oltre ad affrontare argomenti seri (come la malattia e il cancro), non perde occasione per scendere in atmosfere insolitamente dark, anche grazie a effetti speciali particolarmente curati.

Un film davvero da incubi per coloro che hanno visto la pellicola alla sua uscita nel 1999 e la reazione del pubblico portò anche ad accese lamentele da parte dei genitori che dopo la premiere lamentarono la presenza di scene troppo spaventose per i bambini. Quale migliore occasione per recuperarlo di Halloween?

2 – Jennifer’s Body | Halloween su Disney Plus

In un luogo flashback la giovane Needy ricorda com’è finita in una cella di isolamento di un istituto psichiatrico. Qualche tempo prima, a Devil’s Kettle, la cittadina di provincia dove abitava, era amica di Jennifer, la bomba sexy della scuola. Benché fidanzata con Chip, il classico bravo ragazzo, la poco appariscente Needy è preda di una sconfinata ammirazione per Jennifer, tanto da esserne sostanzialmente succube. Al Melody Lane, un locale malfamato, Jennifer si invaghisce di Nikolai, cantante di una sconosciuta rock band: i due scappano insieme. Quando Needy, tornata a casa, trova l’amica coperta di sangue e affamata di carne cruda. E così cominciano a perpetrarsi omicidi nella città.

Film scorrevole, anche se convenzionale. Si attaglia alle classiche tematiche dell’horror giovanilistico: la scoperta della sessualità, il rapporto tra il brutto anatroccolo e la bellona e così via. Non mancano comunque momenti divertenti e la sensualità di Megan Fox è senz’altro magnetica. Apprezzabile il fulmineo cameo di Lance Henriksen nel finale.

1 – The Nightmare Before Christmas

Impossibile non inserirlo in una lista del genere, necessariamente al primo posto. Questo film è un grande classico che può essere visto in qualsiasi stagione e periodo, ma soprattutto ad Halloween. Si tratta di un film d’animazione del 1993 diretto da Henry Selick (non Tim Burton, che comunque lo ha ideato e prodotto) realizzato con la tecnica dello stop-motion usando dei pupazzi mossi a mano dagli animatori, registrati costantemente e montati fotogramma dopo fotogramma.

La pellicola racconta le avventure di Jack Skeletron, il re della città di Halloween, che ogni anno organizza l’omonima festa. Dopo aver casualmente scoperto l’esistenza, in un mondo parallelo, di una festa dedicata al Natale, decide di portare questa nuova festa, più allegra, ai suoi concittadini, con esiti infausti. La colonna sonora è stata interamente creata da Danny Elfman, ed è solo uno dei tanti motivi per cui vedere questo film.

La pellicola fu candidata a un Oscar per i Migliori effetti speciali e a un Golden Globe come Miglior colonna originale. Non li vinse, ma in compenso ricevette altri prestigiosi premi e, soprattutto, lo status di cult eterno.

Questa è la nostra selezione per Halloween su Disney Plus: cosa ne pensate? Cosa avete già visto o vedrete? Fatecelo sapere nei commenti!

