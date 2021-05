Recensione Onyx BOOX Note3: per chi sa leggere e anche scrivere

In questa recensione analizzeremo Onyx BOOX Note3, un eReader che assomiglia ad un tablet a tutti gli effetti. Anzi, potremo dire che è un tablet che assomiglia ad un eBook Reader, con il vantaggio di uno schermo e-ink

Gli eReader si stanno rapidamente evolvendo in questi ultimi anni con schermi sempre più reattivi, processori alla pari di uno smartphone moderno e compatibilità con tantissime app. L’apoteosi di questo processo possiamo dire è Onyx BOOX Note3, il protagonista di questa recensione. Il generoso schermo da 10,3 pollici permette di visualizzare in modo naturale libri, documenti, fumetti e riviste. Inoltre grazie alla penna si potrà scrivere e prendere appunti. Ma Onyx BOOX Note3 permette di fare molto altro.

Più che un eBook Reader, in effetti stiamo parlando di un tablet con schermo e-ink. BOOX ha infatti installato una versione ottimizzata del sistema operativo Android 10 con la possibilità di scaricare le app dal Play Store (seguendo delle semplici istruzioni). Quindi potremo navigare sul web, ascoltare musica tramite gli altoparlanti o la connessione bluetooth o addirittura vedere video su YouTube. Insomma avete capito che non siamo di fronte ad un classico eReader, vediamo quindi tutti i dettagli.

Recensione Onyx BOOX Note3: caratteristiche tecniche e costruzione

La dotazione hardware di questo eReader è eccellente e non ha nulla da invidiare uno smartphone di fascia medio-bassa. Le memorie veloci e il SoC Snapdragon rendono Onyx BOOX Note3 in grado di gestire qualsiasi app e documento senza problemi, il sistema rimane sempre molto reattivo nei limiti imposti dal display e-ink e si macina praticamente qualsiasi cosa, lo schermo touch e la penna funzionano benissimo. Lo schermo è altrettanto buono, con una retroilluminazione regolabile sia in intensità che nel colore che aiuta a leggere in qualsiasi condizione. Le dimensioni sono ottime sia per la lettura che per la scrittura, rendendolo un ottimo compromesso per un utilizzo a 360° tra lettura, studio e disegno. Troviamo poi una connettività più che completa con Wi-Fi e Bluetooth per connettere ad esempio delle cuffiette. Anche se non sarebbero necessarie grazie agli altoparlanti integrati. Insomma, un vero e proprio tablet!

Onyx BOOX Note3 è costruito plastica di buona qualità, infatti nonostante le dimensioni generose l’eBook Reader è solido e non abbiamo rilevato scricchiolii. Il design è semplice e pulito con una scocca monocromatica e i bordi stondati che facilitano la presa rendendolo un dispositivo molto ergonomico, grazie anche al peso contenuto. Infine spicca sulla parte bassa una chicca: il pulsante con sensore di impronte digitali! Non proprio fulmineo nel riconoscere l’utente, ma sicuramente utile per la privacy! Infine la batteria permetterà di superare le due settimane di uso misto con un singola ricarica in poco più di un’ora.

Specifiche principali:

Display : 10.3 pollici E-Ink Mobius flexible con 16 livelli di grigio, touch screen capacitivo e digitalizzatore a 4096 livelli di pressione e luce integrata con temperatura colore regolabile su 32 livelli

: 10.3 pollici E-Ink Mobius flexible con 16 livelli di grigio, touch screen capacitivo e digitalizzatore a 4096 livelli di pressione e luce integrata con temperatura colore regolabile su 32 livelli Risoluzione : 1872 × 1404 pixels, 227 ppi

: 1872 × 1404 pixels, 227 ppi Batteria : 4300 mAh con Quick Charge 4.0

: 4300 mAh con Quick Charge 4.0 Processore : Snapdragon 636, octa core 1.8 GHz, 14 nm

: Snapdragon 636, octa core 1.8 GHz, 14 nm Memoria RAM : 4 GB LPDDR4X

: 4 GB LPDDR4X Spazio di archiviazione : 64GB UFS2.1 ROM

: 64GB UFS2.1 ROM Connettività : Wi-Fi (802.11b / g / n), Bluetooth 5.0, USB Type-C OTG

: Wi-Fi (802.11b / g / n), Bluetooth 5.0, USB Type-C OTG Sistema operativo : Android 10 (con possibilità di aggiornamenti futuri)

: Android 10 (con possibilità di aggiornamenti futuri) Formati di documenti e libri supportati nativamente : AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, HTML, MOBI, PDF, RTF, TXT, ZIP

: AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, HTML, MOBI, PDF, RTF, TXT, ZIP Formati di immagini supportati nativamente : BMP, JPG, PNG

: BMP, JPG, PNG Formati di audio supportati nativamente : MP3, WAV (altoparlanti integrati)

: MP3, WAV (altoparlanti integrati) Dimensioni : 249.5 x 177.8 x 7.1 mm 378 grammi

: 249.5 x 177.8 x 7.1 mm 378 grammi Peso : 378 grammi

: 378 grammi Confezione: eReader, cavo USB-C, penna, pellicola protettiva, manuale e garanzia

Recensione Onyx BOOX Note3: software

Il software come anticipato è una versione semplificata ed ottimizzata di Android 10. Il menù a tendina è essenzialmente lo stesso di uno smartphone con le notifiche, il controllo delle luminosità e i pulsanti delle impostazioni. La navigazione all’interno del sistema operativo è basata sulle schede che si trovano sul lato dello schermata di home:

Libreria che contiene i libri che abbiamo aperto di recente

che contiene i libri che abbiamo aperto di recente Store da cui è possibile scaricare degli ebook (poco utile in Italia)

da cui è possibile scaricare degli ebook (poco utile in Italia) Note per prendere appunti con la penna

per prendere appunti con la penna Archivio che è il file manager (ottima la shortcut alla cartella Books, dove ci si aspetta siano riposti tutti gli ebook)

che è il file manager (ottima la shortcut alla cartella Books, dove ci si aspetta siano riposti tutti gli ebook) App dove troviamo le app installate

dove troviamo le app installate Impostazioni per accedere alle personalizzazioni, account, ecc…

Semplice ed intuitivo, senza fronzoli. All’interno delle app e delle schede è poi presente una navigation ball per accedere a tenta scorciatoie (personalizzabili) come tornare indietro, accedere al multi-tasking, fare uno screenshot e molto altro. In generale il software è fatto molto bene, anche ci sono alcune traduzioni poco felici o parziali e abbiamo assistito ad alcuni rari fenomeni di freezing della UI. Si può anche impostare la modalità con cui visualizzare i contenuti: dalla modalità “Normal” che garantisce un’ottima qualità, ma una minore reattività fino alla “X Mode” che è adatta ai contenuti dinamici, ma soffre di effetto ghosting. Onyx BOOX Note3 è comunque in grado di passare automaticamente da una modalità all’altra quando si scorre rapidamente un contenuto. Sono presenti anche delle gesture touch personalizzabili.

Una nota dolente è la limitata ottimizzazione delle app di terze parti come One Note che sarebbe un ottimo plus. Ottima invece la compatibilità con i servizi di cloud, BOOX mette anche a disposizione il suo servizio ottimizzato. Abbiamo anche la possibilità di scaricare app come Kindle per accedere a store di eBook esterni e funzionano abbastanza bene. Critichiamo infine l’assenza di una rotazione automatica della UI.

Recensione Onyx BOOX Note3: esperienza di lettura

Il software integrato per la lettura dei documenti è davvero portentoso. Apre qualsiasi cosa, dai classici PDF ed ePUB fino ai MOBI o CBR dei fumetti. Anche file pesanti, con tante immagini vengono sempre gestisti con una elevata fluidità. Ma sono gli strumenti messi a disposizione il vero punto forte di questo Onyx BOOX Note3 che permettono di personalizzare e potenziale l’esperienza di lettura. C’è una floating bar per le scelta rapide da cui si accede anche il menù principale dove si può accedere all’indice dei capitoli e dei segnalibri oppure all’avanzamento della lettura. Il testo è personalizzabile nelle dimensioni, nel font e in tanti altri aspetti dalla sezione “Formato” e infine si potrà attivare lo split screen per prendere appunti di fianco alle pagine o per visualizzare la traduzione. In alcuni tipi di file (PDF e CBR ad esempio) è anche possibile personalizzare la navigazione del testo: Onyx BOOX Note3 farà quindi un zoom automatico sulle colonne o sui riquadri delle pagine per visualizzare il testo più grande. Davvero utile per i fumetti o per leggeri i testi scientifici!

Ci sono poi alcune funzionalità utilissime come il traduttore e il dizionario (che purtroppo non è integrato in italiano, ma si può scaricare). Funzionano bene, ma non benissimo. Buona l’idea, ma l’esecuzione va migliorata. In definitiva qualsiasi cosa vogliate leggere su Onyx BOOX Note3 sarà un bellissima esperienza. Le dimensioni generose rendono anche semplice sottolineare o prendere qualche appunto, anche se d’altra parte è un po’ meno ergonomico dei suoi colleghi da 6 o 7 pollici. Tuttavia il peso e lo spesso contenuti sono una valido aiuto: alla fine non è molto diverso dal tenere in mano un blocco note. E qui introduciamo la prossima sezione di questa recensione.

Recensione Onyx BOOX Note3: scrivere, prendere appunti e disegnare

Lo schermo da 10.3 pollici è della dimensione perfetta per gli appunti e gli schizzi: non troppo ingombrante, ma abbastanza spazioso. Infatti è proprio nell’ambito della scrittura che questo eReader avanzato ci mostra tutte le sue potenzialità. Si può ovviamente prendere appunti ed evidenziare sopra i documenti in modo da ricordare meglio i punti chiave. Ma anche l’app per le note si comporta molto bene: sono disponibili diversi pennelli sia per scrivere che per disegnare. C’è la sensibilità alla pressione, ma non all’inclinazione quindi per quanto riguarda il disegno non siamo ai livelli di iPad, ma ci si può comunque divertire. In realtà se volete dedicarvi ai disegni vi consigliamo qualche app più specializzata dato che quella integrata è molto limitante.

Per la scrittura e gli appunti invece l’app integrata funziona molto bene: la penna scorre perfettamente e la sensazione è simile a quella di un pennarello sulla carta. C’è un leggero lag, ma è impercettibile. Ottimo il palm rejection. Inoltre abbiamo un serie di impostazioni per modificare la dimensione della pagine, selezionare gli elementi e spostarli, cambiare i colori (anche se saranno visualizzabili solo esportando le note e visualizzandole in un altro dispositivo). Si possono anche convertire le note in testo, ma non ci siamo come risultati per adesso. Inoltre scrivere vicino al bordo risulta un po’ scomodo.

Top per lo studio e il lavoro!

Ovviamente tutte queste funzionalità possono essere sfruttate per lo studio e per il lavoro: prendere appunti, annotare slide e documenti, cercare termini direttamente nel dizionario o nel web sono tutte funzionalità utilissime che possono essere esaurite in un unico dispositivo. In sostanza Onyx BOOX Note3 può essere utilizzato come un raccoglitore di tutti i nostri libri, appunti e documenti.

E poi ci sono tantissime funzionalità aggiuntive ad esempio la possibilità di registrare durante lezioni o riunioni, mentre si prende appunti. Poi grazie agli speaker o alle connessione bluetooth potrete riascoltare le registrazioni direttamente dal vostro eReader. Oppure ascoltare un po’ di musica per rilassarvi durante le pause! Negli appunti digitali si possono anche inserire immagini, forme e le note vocali (registrando direttamente dall’app Note), aumentando di molto le potenzialità. Inoltre abbiamo lo split screen che risulta utile in uno schermo così grande, tuttavia abbiamo trovato limitante l’impossibilità di trasferire i file trascinandoli.

Anche aprire i file Excel non sarà un problema, basterà scarica l’app giusta. Anche grafici o file pesanti non si avranno problemi, inoltre grazie alla porta USB e al bluetooth di Onyx BOOX Note3 si potranno connettere mouse e tastiere per aumentare la produttività.

Conclusioni

Onyx BOOX Note3 è un vero e proprio tablet che può fare esattamente le stesse cose. Lo schermo e-ink lo rende più adatto ovviamente alla lettura che alla visione di serie TV. Siamo di fronte ad un dispositivo eccellente per leggere, prendere appunti o studiare. Si tratta del compromesso perfetto per chi desidera sia leggere che scrivere sul questo eReader. Se invece siete più interessati alla lettura vi consigliamo un modello più piccolo come il Nova. Se invece potete sacrificare un po’ di prestazioni (potete farlo tranquillamente se non dovete utilizzare file e applicazioni pesanti) in favore dell’ergonomia, la scelta migliore è Onyx BOOX Note Air.

Al netto di qualche piccolo di difetto, Onyx BOOX Note3 è un grande prodotto. Non diamo il massimo perché ci piacerebbe vedere delle feature in più come una certificazione IP per poterlo utilizzare tranquillamente anche in spiaggia e ovviamente uno schermo a colori. In ogni caso siamo di fronte ad uno dei migliori dispositivi in questa fascia di prezzo (non proprio contenuto). Complimenti a BOOX che non delude mai! Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci per tante altre recensioni!