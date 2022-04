Nuovo Folletto VK7 S: tutto quello che c’è da sapere

Siamo stati invitati alle’evento di presentazione de nuovo folletto VK7 S, ecco cosa abbiamo scoperto

C’è chi aspira alla perfezione echi la crea: Vorwerk presenta il sistema di pulizia Folletto VK7 S, senza filo e più potente che mai!

È l’Italia il primo paese d’Europa in cui il Gruppo Vorwerk lancia sul mercato il nuovo Sistema di pulizia Folletto VK7 S.

Il nuovo Sistema di pulizia Folletto VK7 S rappresenta per l’azienda una vera milestone nello sviluppo di una soluzione completa, modulare e innovativa per la pulizia degli ambienti della casa. Il nuovo Sistema Folletto si adatta alle esigenze di ciascuno ed è in grado di fondere in maniera perfetta stile, modularità, personalizzazione e maneggevolezza.

La grande novità del nuovo Sistema di pulizia Folletto VK7 S?

E’ senza filo e garantisce gli stessi standard elevati di performance che hanno reso il brand Folletto il sinonimo di pulizia e igiene profonda e un prodotto amato da generazioni d’italiani.

Oggi presentiamo l’ultima generazione del Sistema di pulizia Folletto di Vorwerk”. dichiara Jorge Lasheras, Direttore Generale Vorwerk Italia, “L’Italia è il paese che storicamente fa registrare le vendite più alte: oltre il 45% del fatturato globale della divisione Folletto del Gruppo Vorwerk proviene dal mercato Italiano. E questo lancio è un riconoscimento al grande lavoro dei suoi 4.000 agenti Folletto, e rappresenta un modo per essere sempre più vicini ai consumatori italiani che per primi potranno trarre vantaggio dalle performance eccezionali del nuovo Sistema di pulizia Folletto VK7 S.

Grazie alla combinazione di tecnologia, qualità e design, i prodotti Vorwerk rappresentano da sempre i valori della multinazionale tedesca con sede a Wuppertal, un’azienda familiare con 120 anni di storia. L’azienda sviluppa e produce in Germania applicando severi standard che si traducono in durabilità, efficienza ed efficacia applicati a ogni sistema Folletto che viene presentato ogni giorno nelle case degli italiani dalla forza vendita Folletto.

Folletto è una realtà unica nel panorama italiano, in grado di rinnovarsi per stare al passo con i tempi senza mai perdere la propria identità” dichiara Branko Petrovic, Direttore Vendite Folletto, Vorwerk Italia. ”E Vorwerk è un’azienda con una storia importante che da sempre ha nel DNA la vendita diretta e che, grazie alla professionalità e alla preparazione dei nostri agenti, oltre che per la qualità dei nostri prodotti, è riconosciuta a livello globale .

Nuovo Sistema di pulizia Folletto VK7 S

Il nuovo Folletto VK7 S è la soluzione ideale sia per coloro che cercano il sistema più performante per la pulizia e l’igiene della propria casa, sia per chi ha in mente un prodotto versatile, pratico ed efficace, perché magari ha poco tempo da dedicare alla casa.

In Vorwerk parliamo di ‘potenza intelligente’: Folletto VK7 S presenta il sistema di aspirazione più potente tra i prodotti senza filo e una batteria con tempi di ricarica più rapidi nel suo genere e con una durata fino a 1800 cicli, a seconda del tipo di utilizzo. E presenta anche funzioni smart: grazie a un sistema di pulizia intelligente come non mai, Folletto VK7 S seleziona in autonomia la modalità corretta di aspirazione per ogni tipo di superficie. Oppure tramite Folletto App si può personalizzare ancor più precisamente la velocità 2 della soluzione EB7 S a seconda delle tipologie di tappeto”, ha commentato Michela Caristia, Head of Marketing Folletto. “E poi il design dei nostri prodotti ha sempre una matrice funzionale. È l’espressione della loro nota e apprezzata durabilità.

Un linguaggio che i consumatori hanno imparato a comprendere e ad apprezzare e che li porta a scegliere e riscegliere i prodotti Folletto perché garanzia di affidabilità e massima efficienza per lungo tempo.

Infine, la dimostrazione dei nostri Agenti Folletto, veri consulenti di igiene domestica, offre la vera garanzia di acquistare un prodotto su misura, in grado di rispondere alle proprie esigenze e per dipiù di poterlo testare in casa propria prima dell’acquisto conclude Michela Caristia.

Il lancio del nuovo Sistema di pulizia Folletto VK7 S

Ed è stata proprio la forza vendita Folletto a scoprire per prima lo scorso 14 aprile a Roma, il nuovo Sistema di pulizia Folletto VK7 S in un grande evento emozionale alla Fiera di Roma per un pubblico privilegiato di 4.000 agenti Folletto, il vero motore del successo del prodotto della multinazionale tedesca.

La centralità della forza vendita per Vorwerk è stata riconfermata in questa occasione rendendola spettatrice e protagonista allo stesso tempo. Un’intera giornata dedicata a scoprire, conoscere e testare il nuovo Folletto VK7 S, il sistema di pulizia che tutti gli agenti e i clienti aspettavano.

Ricordiamo che il sistema di pulizia Folletto VK7 S è distribuito esclusivamente tramite la vendita a domicilio. Per ricevere la visita a casa o la videochiamata di un Agente Folletto occorre prenotare una dimostrazione: www.folletto.it.

Caratteristiche del sistema

Vorwerk presenta Folletto VK7 S, una vera milestone nello sviluppo di un sistema completo per la pulizia, modulare e personalizzabile, che garantisce un’igiene profonda degli ambienti della casa ed è in grado di fondere in maniera perfetta stile, modularità, personalizzazione e maneggevolezza.

La grande novità del sistema di pulizia Folletto VK7 S è la nuova tecnologia senza filo che offre le prestazioni più elevate della sua categoria. Folletto VK7 S non è solo un sistema potente, è anche silenziosissimo e smart – grazie anche alla Folletto App che comunica con il sistema – e presenta un design pratico ed ergonomico.

Ogni dettaglio, sia estetico che funzionale, è scrupolosamente studiato per rispondere alle aspettative e alle esigenze dei clienti Vorwerk che hanno instaurato con il brand Folletto un vero rapporto di fiducia e di continuità.

Nuovo Folletto VK7 S: performance d’eccellenza per ogni occasione d’utilizzo

Il nuovo sistema Folletto VK7 è stato progettato intorno a due concetti cardine: praticità e alte prestazioni.

Leggero, maneggevole e senza filo, il nuovo Sistema di pulizia Folletto VK7 S arriva veramente dappertutto, nelle pause si parcheggia e sta in piedi da solo, e grazie alla funzione Start & Stop si spegne automaticamente.

Il manico ruotante rende particolarmente agevole la pulizia dei punti più difficili e negli angoli o sotto divani e mobili. Le alte prestazioni sono garantite dall’ultra efficiente tecnologia delle spazzole, dai canali di aspirazione ottimizzati e dai suoi quattro livelli di potenza.

Folletto VK7 S è dotato di un sistema di pulizia intelligente che seleziona in automatico la corretta modalità di aspirazione in base al tipo di superficie.

Oltre ai quattro livelli, Folletto VK7 S è in grado, al momento del bisogno, di aspirare anche lo sporco più grossolano grazie alla nuova Funzione Power Boost. Attivando questa funzione, la bandella anteriore della spazzola elettrica multifunzionale Folletto EB7 S si alza per aspirare lo sporco fino ad un 1 cm con la massima potenza. E la Funzione Power Boost può essere utilizzata anche con le altre componenti del sistema.

In breve tutti i vantaggi del Sistema di pulizia Folletto VK7 S

Massima potenza : certezza di un’igiene profonda a prova di allergeni

: certezza di un’igiene profonda a prova di allergeni Facilità di utilizzo : leggero, maneggevole, compatto

: leggero, maneggevole, compatto Silenziosità : può essere utilizzato ovunque e a qualsiasi ora

: può essere utilizzato ovunque e a qualsiasi ora Modularità : un sistema di pulizia completo, versatile e personalizzabile

: un sistema di pulizia completo, versatile e personalizzabile Sostenibilità : prodotto duraturo, realizzato con materiali riciclabili al 100% e con componenti derivati da materie prime riciclate

: prodotto duraturo, realizzato con materiali riciclabili al 100% e con componenti derivati da materie prime riciclate Durata della carica : una batteria che garantisce massima potenza fino all’ultimo secondo di carica, tempi di ricarica bassissimi, il più lungo ciclo di vita della batteria

: una batteria che garantisce massima potenza fino all’ultimo secondo di carica, tempi di ricarica bassissimi, il più lungo ciclo di vita della batteria Intelligenza: l’APP permette d’impostare le preferenze di utilizzo e VK7 ti tiene sempre aggiornato. Inoltre, VK7 S è sempre connesso con il suo utilizzatore.

Design Funzionale : un elemento di distintività frutto della progettazione Vorwerk

: un elemento di distintività frutto della progettazione Vorwerk Tradizione e Innovazione: senza mai tradire la sua natura Folletto ha saputo evolversi per rispondere in maniera puntuale ed efficace alle esigenze del consumatore

l Sistema di pulizia Folletto VK7 S dispone di un set completo di accessori per lavorare su tutte le superfici, siano esse pavimenti di diverse finiture, siano superfici tessili come tappeti, divani o materassi. La spazzola elettrica multifunzionale Folletto EB7 S pulisce diverse superfici, dal tappetto ai pavimenti duri, basandosi su un sistema di riconoscimento automatico ad ultrasuoni. La spazzola motorizzata è in grado di riconoscere il tipo di pavimentazione e adattare di conseguenza la velocità di rotazione delle spazzole e la potenza di aspirazione.

Altrettanto fondamentale è la Pulilava SP7 S: un componente che permette, in un solo passaggio, di aspirare e lavare tutti i tipi di pavimento.

In questo modo, rispetto ai tradizionali metodi di pulizia, è possibile non solo risparmiare tempo ma anche acqua e detergente (60 m2 con soli 300 ml. di acqua e 3 ml. di detergente)- Infine, la spazzola elettrica per imbottiti PB7 S rimuove in modo sicuro e igienico sporcizia e peli di animali da imbottiti e fibre delicate, rapidamente e rispettando i tessuti.

Con le vibrazioni delle sue spazzole rotanti libera le fibre da particelle allergeniche e acari, garantendo una pulizia profonda. E con il set pulizia materassi è ideale anche per la pulizia profonda dell’ambiente del riposo.

In poche parole sembra proprio che Vorwerk abbia proprio pensato a tutto. Questo è quello che abbiamo visto durante l’evento di presentazione ma le novità non terminano qui! Ricordate di rimanere sintonizzati sulle pagine di tuttotek.it per non perdervi tutte le news più interessanti dal mondo della tecnologia e non solo.