Meliconi presenta le cuffie wireless per TV di ultima generazione

Esplorate il comfort senza fili con le cuffie TV HP FLASH EVO di Meliconi. Dotate della più recente tecnologia Bluetooth 5.3, offrono un’esperienza ideale per godere di programmi TV e musica con totale libertà di movimento

Queste cuffie possono essere connesse non solo alla TV, ma anche ad altre fonti audio come smartphone, tablet e stereo. Che siate a casa, in viaggio, al parco o in palestra, potrete godere di un’esperienza di ascolto confortevole con un suono pulito e privo di distorsioni.

Cuffie tv HP FLASH EVO: libertà, comfort e performance wireless

Le cuffie TV HP FLASH EVO assicurano un’esperienza versatile e comoda, con un segnale wireless che raggiunge fino a 10 metri in campo aperto. La funzione Multipoint consente la connessione simultanea a due dispositivi, come TV e smartphone, permettendovi di passare senza interruzioni dall’ascolto del vostro programma preferito a una chiamata.

Con un design elegante e minimalista, queste cuffie wireless Meliconi offrono anche una lunga durata della batteria. La batteria integrata ai polimeri di litio si ricarica rapidamente (appena 2 ore e 30 minuti) tramite cavo USB a USB-C, garantendo fino a 20 ore di utilizzo continuo con una singola ricarica. Una soluzione perfetta per combattere la noia durante i viaggi.

Non sottovalutate mai l’importanza del comfort quando si tratta di cuffie. Le HP FLASH EVO presentano un archetto regolabile per un posizionamento ideale, mentre i padiglioni morbidi, ergonomici e confortevoli si adattano perfettamente alla forma dell’orecchio, offrendo un buon isolamento acustico dai rumori circostanti.

Con un peso di soli 180 grammi, sono pensate per garantire comfort anche durante un utilizzo prolungato.

Dopo l’utilizzo, è possibile collocarle sul pratico supporto incluso o ripiegarle nel morbido sacchetto, entrambi forniti nella confezione. Inoltre, possono essere impiegate come cuffie tradizionali utilizzando il cavo audio incluso.

Per arricchire l’esperienza di ascolto, è possibile selezionare tra tre profili audio distinti: Superbass, Cinema e Live.

All’interno della confezione troverete il supporto da tavolo, un sacchetto personalizzato per riporre le cuffie, un cavo audio AUX da 3 metri e un cavo di ricarica USB a USB-C.

Il prezzo consigliato al pubblico è di 59,99 EUR.

E voi? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).