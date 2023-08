JBL: presentati i nuovi speaker Wi-Fi Authentics

JBL ha lanciato la nuova gamma di speaker Wi-Fi Authentics, che unisce il design retrò iconico all’integrazione, introducendo per la prima volta gli assistenti vocali che possono funzionare contemporaneamente

La gamma Authentics di JBL presenta prestazioni audio straordinarie combinate con un design retrò senza tempo ispirato al patrimonio di JBL. Il modello JBL Authentics 500, ricco di funzionalità, è un capolavoro per la tua casa: uno smart speaker Wi-Fi e Bluetooth con tecnologia Dolby Atmos che offre un’esperienza audio immersiva. Inoltre, ci sono anche gli speaker JBL Authentics 200 e JBL Authentics 300, progettati per ambienti domestici.

Con il JBL Authentics 500, puoi godere della musica come mai prima d’ora. Tre tweeter da 1″ e tre woofer midrange da 2,75″ offrono un suono cristallino; mentre un subwoofer downfiring da 6,5″ fornisce bassi precisi e potenti.

Con 270 Watt di potenza distribuiti su 3.1 canali e la tecnologia Dolby Atmos, potrai sperimentare un suono multidimensionale con dettagli più nitidi. In altre parole, sentirai la musica dal vivo come se fossi in prima fila, senza dover uscire di casa.

Il JBL Authentics 300 offre alte prestazioni audio, con una batteria integrata che garantisce 8 ore di autonomia. Con alti chiari e bassi profondi, offre un suono eccezionale ovunque tu sia, dalla cucina al giardino e persino durante le feste all’aperto.

Per riempire qualsiasi spazio, grande o piccolo, c’è il JBL Authentics 200. Con una coppia di tweeter da 1″ e un woofer full-range da 5″, insieme a un radiatore passivo downfiring da 6″; offre un suono equilibrato, indipendentemente dal genere musicale.

Dettagli sulla nuova serie di speaker Authentics Wi-Fi JBL

Il design della gamma Authentics si ispira all’iconico diffusore JBL L100 degli anni ’70, riflettendo la ricca storia del marchio con un tocco moderno. Questi altoparlanti vantano un telaio in alluminio di alta qualità, un rivestimento in pelle ecologica personalizzato e una griglia Quadrex rinnovata, che li rendono veramente distintivi.

Inoltre JBL ha annunciato una nuova integrazione con Amazon e Google. Questa consente agli utenti di accedere contemporaneamente ai loro assistenti vocali sugli speaker JBL Authentics. Questo significa che puoi comunicare con Google Assistant o Alexa contemporaneamente, sfruttando le loro diverse funzionalità senza dover cambiare dispositivo.

Puoi utilizzare uno dei due assistenti vocali per riprodurre la tua musica preferita, controllare i dispositivi domestici intelligenti, impostare timer e sveglie e molto altro. Tutto con il semplice comando vocale. Basta dire “Ehi Google” o “Alexa” per cominciare.

Grazie alla connessione Wi-Fi, puoi ascoltare podcast, radio su Internet in alta definizione e streaming di musica. Tutto tramite AirPlay, Alexa Multi-Room Music (MRM), Spotify Connect e Chromecast built-in. Inoltre, puoi lasciare la stanza o rispondere a una chiamata senza interrompere la musica.

È anche possibile posizionare più speaker JBL Authentics in casa per creare atmosfere diverse in ogni stanza o collegarli per riprodurre la stessa playlist in modo sincronizzato.

Speaker Authentics Wi-Fi JBL: un suono ottimizzato per ogni ambiente

Grazie all’autotuning automatico, gli speaker calibrano automaticamente le prestazioni audio ogni volta che vengono accesi; garantendo una qualità audio ottimale indipendentemente dalla posizione degli altoparlanti.

La gamma JBL Authentics è realizzata con materiali riciclati al 100% (tessuto), all’85% (plastica) e al 50% (alluminio). Sarà disponibile in nero a partire da metà settembre 2023 su jblstore.it e presso i rivenditori di elettronica.

I prezzi saranno di € 629,99 per il JBL Authentics 500, € 429,99 per il JBL Authentics 300 e € 329,99 per il JBL Authentics 200. Gli altoparlanti saranno venduti in confezioni sostenibili realizzate con carta certificata FSC e inchiostro di soia.

Non solo la serie di speaker Wi-Fi: JBL presenta gli auricolari Soundgear Sense

JBL presenta i suoi primi auricolari open-ear, i JBL Soundgear Sense, dotati di tecnologia JBL OpenSound con conduzione d’aria. Questi auricolari trasformano l’esperienza di ascolto, mantenendo una connessione naturale con l’ambiente circostante. Con driver da 16,2 mm e un algoritmo ottimizzato per i bassi, gli auricolari JBL

Soundgear Sense offrono un suono eccezionale. Potrai ascoltare ciò che ti circonda mentre godi della tua musica, con bassi potenti e voci chiare nelle playlist e nelle chiamate.

Progettati per migliorare la tua routine quotidiana, questi auricolari si adattano comodamente al padiglione auricolare senza ostruire il canale uditivo. Grazie al loro design unico, riducono la dispersione del suono e proteggono la tua privacy. Gli auricolari JBL Soundgear Sense offrono una vestibilità sicura e confortevole per un uso prolungato; perfetti per attività all’aperto, l’ufficio o esplorare la città.

Inoltre, con quattro microfoni integrati, gli auricolari JBL Soundgear Sense offrono una qualità di chiamata eccellente, indipendentemente dall’ambiente circostante. La certificazione IP54 li rende resistenti a sudore, polvere e pioggia; mentre l’archetto da collo staccabile aumenta la sicurezza durante gli allenamenti intensi.

Gli auricolari JBL Soundgear Sense saranno disponibili in nero e bianco a partire dalla fine di settembre 2023 su jblstore.it e presso i principali rivenditori di elettronica, al prezzo consigliato di € 149,00. Saranno confezionati in modo sostenibile, utilizzando carta certificata FSC e inchiostro di soia.

JBL LIVE 770NC e JBL LIVE 670NC: Cuffie per l’ascolto musicale personalizzato tutto il giorno

Le nuove cuffie JBL LIVE 770NC e JBL LIVE 670NC offrono cancellazione del rumore True Adaptive con tecnologia Smart Ambient e funzionalità di personalizzazione avanzate. Queste cuffie offrono il sound JBL Signature e un audio coinvolgente da qualsiasi dispositivo audio wireless. La trasmissione audio wireless è supportata dalla tecnologia Bluetooth 5.3 e LE Audio.

Con un’autonomia fino a 65 ore e ricarica rapida per 4 ore di riproduzione in soli 5 minuti, queste cuffie ti terranno connesso in qualsiasi momento e luogo. Le cuffie JBL LIVE 770NC e JBL LIVE 670NC saranno disponibili in nero, bianco, blu e arenaria dalla fine di settembre 2023 su jblstore.it e presso i principali rivenditori di elettronica. Il prezzo consigliato sarà di € 179,99 e € 129,99, rispettivamente.

JBL PartyBox Ultimate: Festa senza confini

JBL PartyBox Ultimate porta qualsiasi festa al livello successivo, ovunque tu sia, offrendo audio di alta qualità con tecnologie JBL Original Pro e Dolby Atmos. Questo altoparlante offre uno spettacolo di luci mozzafiato sincronizzato con la musica e può riempire anche spazi enormi con un audio potente.

Grazie a due driver mid-range ad alta sensibilità e due tweeter, puoi ascoltare ogni dettaglio dei tuoi brani preferiti, anche a volumi elevati. Con un paio di subwoofer da 9″, questo altoparlante può far vibrare un’intera stanza o un campo da basket. La tecnologia Dolby Atmos ti posiziona al centro della tua musica, circondato da un suono chiaro e profondo.

Il JBL PartyBox Ultimate offre uno spettacolo di luci multidimensionali, tra cui un effetto notte stellata, scie luminose e luci stroboscopiche dinamiche che si sincronizzano con la musica. La certificazione IPX4 garantisce la resistenza agli schizzi d’acqua, mentre la maniglia e le ruote robuste rendono questo altoparlante facile da trasportare ovunque.

La connettività Wi-Fi, insieme a quella Bluetooth, consente di ascoltare la musica ininterrottamente da qualsiasi dispositivo, anche quando arrivano notifiche.

Il JBL PartyBox Ultimate sarà disponibile da settembre 2023 al prezzo consigliato di € 1499,00. Sarà confezionato in modo sostenibile, utilizzando carta certificata FSC e inchiostro di soia.

