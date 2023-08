Lotus Emeya: L’Iper-Granturismo Elettrico Svelerà le Sue Luci il 7 Settembre

Le luci sulla futura Lotus Emeya si accenderanno il prossimo 7 settembre

Attualmente, le uniche informazioni disponibili su questa iper-granturismo 2+2 provengono da una ricostruzione effettuata dal magazine Autocar basata su un prototipo avvistato durante test invernali.

Le immagini rilasciate dalla Casa di Hethel sono solo teaser scattati nell’ombra. Lotus non ha ancora divulgato dettagli sulle specifiche, quindi ci si deve affidare alle notizie diffuse dai media britannici.

Anteprime e Caratteristiche dell’Iper-Granturismo Elettrico

Si dice che la Emeya, che dovrebbe essere strettamente legata al SUV Eletre costruito sulla piattaforma Epa di Geely, includerà un’opzione entry-level con doppio motore che genererà circa 602 CV. Nel frattempo, la versione R potrebbe raggiungere 904 CV grazie a un motore posteriore più potente, mettendola in competizione con modelli come la Porsche Taycan e la Maserati GranTurismo Folgore.

È probabile che questa nuova iper-granturismo 2+2 britannica (considerando che Lotus è di proprietà di Geely) utilizzi il pacco batteria da 112 kWh del SUV Eletre, garantendo un’autonomia di circa 650 km. La piattaforma elettrica Epa consente anche ricariche veloci fino a 420 kW, come sottolineato da Autocar nell’analizzare le caratteristiche dell’Emeya.

Mike Johnstone, vicepresidente commerciale di Lotus, ha fornito alcune indicazioni generiche sulle prestazioni. Ha dichiarato a un magazine britannico: “Per quanto riguarda le prestazioni, saremo competitivi sia in termini di maneggevolezza che di accelerazione da 0 a 60 miglia all’ora. Inoltre, per quanto riguarda la ricarica, come nell’Eletre, sarà possibile passare dall’10% all’80% in meno di 20 minuti“. Ha anche sottolineato che, sebbene al momento non ci siano piani per versioni derivate della nuova gamma, l’azienda potrebbe considerare opportunità diverse per adattarsi ai mutamenti dei gusti dei consumatori, all’emergere di nuovi segmenti di mercato e all’introduzione di nuove tecnologie al fine di massimizzare i ritorni sugli investimenti.

E voi cosa ne pensate di questo annuncio? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati sulle pagine di tuttotek.it