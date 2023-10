International E-Waste Day: MMD e Philips Monitors puntano i riflettori sulla sostenibilità

In occasione dell’International E-Waste Day, MMD, partner di licenza di marchio per Philips Monitors e accessori IT, si concentra sull’importanza della sostenibilità e della responsabilità ambientale.

La gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) rappresenta una sfida critica per l’ambiente e la salute umana. In linea con ciò, Philips Monitors si impegna a adottare pratiche sostenibili per ridurre l’impatto ambientale. Nonostante il continuo aumento dei rifiuti elettronici, l’Europa sta promuovendo una cultura che enfatizza la riduzione e il riciclo corretto di tali rifiuti.

Philips Monitors si distingue per la sua storia di innovazione tecnologica e il suo impegno per un futuro più sostenibile. La società si impegna a progettare e produrre monitor che rispettino l’ambiente; attraverso l’efficienza energetica, materiali di imballaggio completamente riciclabili e il rispetto dei rigorosi standard ambientali internazionali.

I prodotti Philips Monitors rivolti alla sostenibilità

Tra i suoi prodotti ecologici, il monitor business Philips 272B1G da 27″ è progettato per massimizzare l’efficienza energetica; incorporando tecnologie come PowerSensor e LightSensor per regolare automaticamente la luminosità e rilevare la presenza umana, riducendo così il consumo energetico complessivo. Il Monitor Philips 272B1G da 27″ è disponibile sul mercato al prezzo di € 219,00.

Mentre l’eliminazione completa dei rifiuti elettronici è una sfida complessa, Philips Monitors continua a promuovere il riciclo responsabile e il corretto smaltimento dei monitor obsoleti. Attraverso la collaborazione con partner come Closing the Loop e TCO Development, l’azienda ha sviluppato il progetto pilota EcoN, mirato a ridurre in modo sostenibile i rifiuti dei monitor. Philips Monitors supporta anche l’uso di display E-paper in bianco e nero e l’adozione di materiali di imballaggio sostenibili come la carta riciclata. Nell’International E-Waste Day, Philips Monitors incoraggia attivamente i consumatori a partecipare al riciclo responsabile dei RAEE e ad adottare pratiche sostenibili; sottolineando l’importanza di preservare l’ambiente per le future generazioni.

E voi? Cosa ne pensate dell’impegno per la sostenibilità di Philips Monitors e dei suoi Partner ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).