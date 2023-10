Lords of the Fallen, il nuovo soulslike sviluppato da Hexworks e pubblicato da CI Games, è finalmente disponibile su tutte le piattaforme

Se siete dei fan dei titoli FromSoftware allora di sicuro non potrete non essere interessati al nuovo Lords of the Fallen. Questo titolo è un diretto discendente di quello che è a tutti gli effetti il primo soulslike della storia ed è stato annunciato per la prima volta durante la Gamescom del 2022. Dopo più di un anno dall’annuncio però è arrivato finalmente il momento di provare il gioco con mano, dato che ora il nuovo Lords of the Fallen è finalmente disponibile su tutte le piattaforme.

Lords of the Fallen vi porterà in un mondo oscuro e brutale

Hexworks, uno studio di CI Games, ha lanciato oggi l’attesissimo GDR d’azione dark fantasy Lords of the Fallen. Questo titolo è il primo action RPG a sfruttare la potenza all’avanguardia dell’Unreal Engine 5 e offre ai giocatori un’avventura viscerale e coinvolgente in cui gli aspiranti eroi dovranno viaggiare attraverso le vaste e interconnesse terre di Mournstead nella più sacra delle missioni per sconfiggere un dio demoniaco. Qui di seguito potrete trovare alcune delle caratteristiche principali di Lords of the Fallen:

Esplorate un vasto mondo interconnesso Usate la Lampada Umbral per passare dal mondo dei vivi a quello dei morti, raggiungere luoghi dimenticati, portare alla luce tesori leggendari e persino manipolare l’anima del vostro nemico.

Combattimento tattico fluido e impegnativo Padroneggiate le armi da mischia e a distanza e brandite potenti magie contro le orde demoniache di Adyr.

Scrivete la vostra storia Potrete scegliere tra nove classi di personaggi iniziali e personalizzare completamente il vostro guerriero per l’erculeo viaggio che vi aspetta.

Combattete o collaborate in multigiocatore online La modalità co-op a due giocatori permette ai giocatori di affrontare insieme le forze di Adyr, ma fate attenzione agli eroi che invadono gli altri regni.



Lords of the Fallen è disponibile ora per PC, PS5 e Xbox Series X | S.