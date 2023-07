Xiaomi Pad 6: semplicemente professionale

Da oggi disponibile in Italia l’efficiente workstation pensata per il lavoro e l’intrattenimento

Xiaomi annuncia la disponibilità in Italia di Xiaomi Pad 6, il tablet progettato per garantire elevate performance nel lavoro, ma anche nell’intrattenimento.

Pensato per essere una workstation efficiente per i professionisti multi-tasking di oggi, Xiaomi Pad 6 è dotato di un display WQHD+ (880 x 1800) da 11 pollici a 309 ppi per immagini nitide e chiare. Inoltre, lo Snapdragon 870 assicura elevate prestazioni durante tutta la giornata lavorativa. L’eccezionale efficienza energetica e l’ampia batteria da 8840mAh (typ) consentono ai professionisti di passare rapidamente da un’applicazione all’altra così da rispondere rapidamente a ogni esigenza lavorativa.

Progettato per migliorare la produttività ogni giorno

Xiaomi Pad 6 è un tablet ad alte prestazioni, ricco di funzionalità pensate per anticipare e soddisfare le necessità dei professionisti. Tutto questo grazie al software MIUI for Pad, un’esclusiva interfaccia utente mobile, alla versione aggiornata di Xiaomi Smart Pen (seconda generazione) e a Xiaomi Pad 6 Keyboard, che ne migliora la produttività complessiva.

Xiaomi Smart Pen (di seconda generazione) rende ancora più facile prendere appunti, fare screenshot o utilizzare la funzione di disegno per illustrare idee creative: i suoi comodi tasti consentono infatti di fare screenshot rapidamente o di utilizzare l’applicazione ‘Note’ passando velocemente dalla funzione writing a quelle di painting e color.

Inoltre, la maggiore densità di pixel del display garantisce una migliore leggibilità dei caratteri di piccole dimensioni, permettendo di visualizzare molti più contenuti sul display e ridurre così lo scrolling.

Se utilizzato con la keyboard, le funzionalità aumentano ulteriormente e l’interfaccia diventa personalizzabile per creare shortcuts in base alle preferenze dell’utente.

Per le videochiamate, Xiaomi Pad 6 è dotato di una fotocamera frontale ultra-wide con funzione FocusFrame, che regola automaticamente la fotocamera per mantenere l’utente al centro dell’inquadratura.

I quattro microfoni del tablet sono in grado di rilevare la voce dell’utente e riducono in modo significativo il rumore di fondo, anche in luoghi affollati come spazi di lavoro open space, bar e aeroporti. Xiaomi Pad 6 è inoltre dotato di un’interfaccia USB 3.2 Gen 1 integrata, che si collega ad altri dispositivi per un trasferire rapidamente i dati supportando un segnale video in uscita con risoluzione fino a 4K a 60Hz, così da agevolare quanto più possibile il multi-tasking.

‘Work hard and play hard’

Che sia per utilizzare i social, guardare video o giocare, Xiaomi Pad 6 diventa un centro di intrattenimento ultraportatile che supporta Dolby Vision e garantisce un’esperienza visiva incredibilmente vivida: 99% di gamma cromatica DCI-P3 per 1,07 miliardi di colori (secondo lo standard CIE 2015) per immagini brillanti e nitide e un refresh rate del display fino a 144Hz, per un’esperienza di gioco fluida.

Inoltre, la bassa luce blu certificata dal TÜV Rheinland assicura ore di visione con un ridotto affaticamento degli occhi.

Grazie al supporto di Dolby Atmos e Hi-Res Audio, la configurazione a quattro altoparlanti di Xiaomi Pad 6 copre un’ampia gamma di suoni, dai bassi potenti alle frequenze più alte, offrendo un’esperienza audio eccezionale sia per l’ascolto di concerti rock in live che di opere liriche.

Un compagno leggero ed elegante per ogni occasione

Che si tratti di spostamenti mattutini per la città, di trasferte d’affari o di viaggi in aereo verso una meta esotica, Xiaomi Pad 6 è il compagno ideale da portare con sè ogni giorno.

Presenta un design unibody in lega di alluminio con una cornice di 6,51mm e un peso di soli 490g ed è adatto per essere utilizzato ovunque, perché sottile, leggero e resistente.

Inoltre, Xiaomi Pad 6 unisce l’aspetto accattivante al design iconico di Xiaomi 13 Series, mostrandosi professionale ed elegante in qualsiasi situazione.

Prezzi e disponibilità

Xiaomi Pad 6 è disponibile nelle tre colorazioni: Gravity Gray, Gold e Mist Blue nelle varianti 8GB+128GB e 8GB+256GB.

In particolare:

● La versione 8GB+128GB sarà prossimamente disponibile a partire da 429,90 euro

● La configurazione da 8GB+256GB è invece disponibile da oggi al prezzo di 449,90 euro

Come sempre, non può mancare l’offerta early bird. Infatti, su mi.com, fino al 23 luglio sarà possibile acquistare Xiaomi Pad 6 al prezzo di 399,90 euro.

Prossimamente saranno inoltre disponibili Xiaomi Smart Pen – 2nd Generation e Xiaomi Pad 6 Keyboard, rispettivamente a 95,00 euro e 105,00 euro.

E voi? Cosa ne pensate di Xiaomi Pad 6 ?