Black Panther: EA ha annunciato un gioco a tema

Nelle ultime ore EA ha reso noto che è in sviluppo un nuovo gioco su Black Panther. In questo articolo vi parliamo del titolo in oggetto

L’anno scorso, in questo periodo, era trapelata la notizia che EA stava lavorando a un gioco open world per giocatore singolo a tema Black Panther, e ora la notizia è stata confermata ufficialmente. Electronic Arts ha infatti annunciato che è in fase di sviluppo un titolo d’azione e avventura per giocatore singolo, in terza persona, incentrato sulla narrazione di Black Panther. Il titolo è in lavorazione presso Cliffhanger Games, uno studio di recente costituzione a Seattle guidato da Kevin Stephens, già responsabile dello studio di La Terra di Mezzo: L’Ombra di Mordor e L’Ombra della Guerra, sviluppatore di Monolith Productions. Lo staff della nuova software house comprende anche veterani del settore che hanno lavorato ad altri importanti franchise come Halo, God of War, Call of Duty e altri ancora. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

I dettagli su Cliffhanger Games, lo studio che sta sviluppando il gioco su Black Panther

EA riferisce che il gioco di Black Panther porterà i giocatori in “un mondo espansivo e reattivo” e permetterà di “sperimentare cosa significhi assumere il mantello del protettore di Wakanda, la Pantera Nera”. “Ci impegniamo a offrire ai fan un’esperienza definitiva e autentica di Black Panther, dando loro più agenzia e controllo sulla loro narrazione di quanto abbiano mai sperimentato in un videogioco story-driven”, afferma Stephens. “Wakanda è un ricco sandbox di supereroi e la nostra missione è quella di sviluppare un mondo epico per i giocatori che amano Black Panther e vogliono esplorare il mondo di Wakanda tanto quanto noi” Cliffhanger Games sta inoltre lavorando a stretto contatto con Marvel per garantire che il gioco realizzi “ogni aspetto di Wakanda, della sua tecnologia, dei suoi eroi e della nostra storia originale con l’attenzione ai dettagli e l’autenticità che il mondo di Black Panther merita”.

“È un’opportunità incredibilmente rara per costruire un nuovo team attorno ai valori della diversità, della collaborazione e dell’empowerment”, ha dichiarato Stephens. Il titolo di Black Panther è attualmente in fase di sviluppo iniziale. Cliffhanger Games sta cercando di assumere personale per diverse posizioni aperte e afferma che espanderà il suo team “nei prossimi anni”. Black Panther non è l’unico titolo Marvel attualmente in fase di sviluppo presso EA. Anche Motive Studio, sviluppatore di Dead Space, sta lavorando a un gioco d’azione e avventura per giocatore singolo su Iron Man. È interessante notare che Black Panther sarà protagonista di un altro titolo d’azione-avventura per giocatore singolo e narrativo: la Skydance New Media, guidata da Amy Hennig, sta infatti lavorando a un gioco che vede protagonisti sia Capitan America che Black Panther.

