Sony Xperia PRO: annunciato l’arrivo in Europa

Il nuovo smartphone Sony Xperia PRO arriverà presto nel nostro continente. Purtroppo, però, sarà disponibile alla vendita solo in alcuni paesi, vale a dire: Svezia, Germania, Regno Unito, Danimarca, Finlandia e Norvegia

Curiosamente non è previsto l’arrivo anche in Italia del nuovo top di gamma Sony Xperia PRO. Probabilmente per via della stretta fascia di utenza che andrebbe a toccare, visto il prezzo decisamente fuori portata per molti. Il nuovo dispositivo costerà più di duemila euro ed avrà come cavalli di battaglia il comporto fotografico e la presenza di una porta micro HDMI di tipo D per poterlo utilizzare come schermo esterno di una fotocamera o videocamera. Sarà poi dotato di un tasto totalmente personalizzabile per l’apertura di una specifica applicazione a tempo zero. Da sottolineare che la casa giapponese ha deciso di dotare questo telefono di un’antenna che circonda il suo perimetro, in modo da avere una ricezione telefonica sempre impeccabile.

Sony Xperia PRO: scheda tecnica:

A bordo del device trovano spazio:

Display: OLED da 6,5″ con risoluzione 4K e 643PPI, 21:9, HDR con Motion Blur Reduction ;

da con risoluzione e ; CPU: Qualcomm Snapdragon 865 ;

; GPU: Adreno 650 ;

; RAM: 12GB ;

; ROM: 512GB per archiviazione interna espandibile tramite slot MicroSD fino a 1TB (~1024GB);

per archiviazione interna espandibile tramite slot fino a (~1024GB); fotocamera posteriore: modulo principale triplo da 12MP 16mm 1/2.6″ Dual PD AF + 12MP 24mm 1/1.7″ Dual PD AF OIS + 12MP 70mm 1/3.4″ PDAF OIS, 3D iTOF per AF;

16mm 1/2.6″ Dual PD AF + 24mm 1/1.7″ Dual PD AF OIS + 70mm 1/3.4″ PDAF OIS, 3D iTOF per AF; fotocamera anteriore: 8MP ;

; connettività: 5G mmWave, Jack audio da 3,5 mm, USB 3.1 Gen2, speaker stereo, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, porta micro HDMI, DSEE Ultimate, 360 Reality Audio, NFC ;

; batteria: 4000mAh con ricarica rapida e wireless;

con ricarica rapida e wireless; dimensioni: 170,2 x 76,2 x 10,2 mm;

peso: 225g;

colori: Nero ;

; OS: Android 10;

Prezzo: 2499€ (in Germania)

Sony Xperia PRO: analisi

E’ certamente un prodotto indirizzato ai fotografi professionisti o i creatori di contenuti video. Questo per via dell’eccellente pannello OLED 4K da 6,5″, capace di offrire colori quanto più fedeli possibili alla realtà durante la visione di foto o video. Per via della sua tipologia, i neri saranno assoluti, riflettendosi anche in un minor consumo energetico della batteria. Riguardo le “prestazioni” nude e crude, il connubio Qualcomm Snapdragon 865 ed i 12GB di memoria RAM assicureranno un multitasking granitico delle applicazioni ed una loro velocità di esecuzione sempre alta. Anche in ambito videoludico sarà in grado di offrire buone prestazioni (il SoC è pur sempre di fascia medio/alta). Ma, è importante sottolinearlo un’ennesima volta a lettere cubitali, NON è uno smartphone pensato ad un pubblico di videogiocatori o per chi ne farebbe un utilizzo tradizionale. E’ indirizzato a professionisti del settore fotografico principalmente. Sarà infatti il triplo sensore posteriore a rappresentare la punta di diamante del device, grazie alle ottiche da 12MP che dovrebbero offrire scatti di altissima qualità. Peccato per la camera frontale, solo da 8MP.

Altro punto di forza è sicuramente la memoria ROM da ben 512GB che permetterà di immagazzinare un quantitativo spropositato di foto o video. Ovviamente dipenderà anche dal formato in cui verranno salvati gli scatti, ma va detto che qualora lo spazio risultasse stretto c’è la possibilità di inserire una MicroSD esterna per estendere la memoria di archiviazione del prodotto. La batteria da 4000mAh dovrebbe assicurare quantomeno 1 giorno di autonomia, anche se, considerando l’altissima risoluzione del display, i consumi energetici potrebbero essere un po’ più alti, soprattutto se si registrano molti video. Infine, il telefono sarà compatibile con le reti 5G mmWave ultraveloci per l’upload praticamente istantaneo dei video girati ed il software di sistema sarà Android 10.

Cosa ne pensate del nuovo smartphone top di gamma Sony? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti.