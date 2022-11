Realme 10 5G: in arrivo con CPU Dimensity 700

Dopo il recente Realme 10 4G, l’azienda torna a stupirci con un nuovo smartphone della serie 10, questa volta con connettività ultra rapida

Presentata ufficialmente la nuova variante di Realme 10, questa volta con connettività 5G per prestazioni maggiori. Tuttavia non finisce qui, poiché Realme è intervenuta anche sul processore, ora un Mediatek Dimensity 700 accompagnato da ben 8 GB di memoria RAM e un display a 90 Hz con un campionamento del tocco pari a 180 Hz.

Interessante poi il posizionamento sul mercato, dato da un prezzo non molto dissimile dal modello 4G precedente. Ciò è possibile grazie ad alcuni compromessi, come il display che ora è di tipo LCD e la fotocamera anteriore che passa da 16 MP a 8 MP. Per il resto troviamo ancora una capiente batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 33W e la Realme UI 3.0 su base Android 12. Per il comparto fotografico posteriore troviamo invece una lente da 50 MP assistita dal classico e conservativo “sensore” macro da 2 MP e da un terzo adibito alla misurazione della profondità.

Realme 10 5G: scheda tecnica

Display: 6,6″ LCD, FHD+ 90 Hz a 180 Hz di campionamento del tocco

6,6″ LCD, FHD+ 90 Hz a 180 Hz di campionamento del tocco SoC: MediaTek Dimensity 700

MediaTek Dimensity 700 RAM: 8 GB

8 GB ROM: 128 GB o 256 GB

128 GB o 256 GB Fotocamere posteriori : 50 MegaPixel 2 MegaPixel Macro Sensore di profondità

: Fotocamera anteriore : 8 MegaPixel

: 8 MegaPixel Batteria: 5.000mAh con ricarica rapida a 33W

5.000mAh con ricarica rapida a 33W Dimensioni: 164,44 x 75,07 x 8,13 mm – 184 g



164,44 x 75,07 x 8,13 mm – 184 g Sistema operativo: Realme UI 3.0 su base Android 12

Disponibilità e prezzo

Realme 10 5G è già disponibile per il mercato cinese ad un prezzo di 1.299 yuan, circa 178 euro, nella variante 8/128 GB e 1.599 yuan, circa 220 euro, per la versione con 8/256 GB. Che ne pensate di questa nuova variante offerta da Realme? Vorreste vederla sul nostro mercato?

