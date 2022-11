PCB della tastiera: design e fattori necessari

Il circuito stampato che ospita interruttori e altri componenti è il PCB della tastiera. Scopriamo tutto su design e fattori necessari

Puoi anche tenere traccia del tasto premuto sul tuo computer utilizzando il PCB della tastiera. Usando la tastiera, puoi anche inserire dati nel computer.

Inoltre, sul PCB della tastiera sono presenti due componenti essenziali:

il microprocessore, che funge da controller della tastiera

i veri tasti della tastiera che possono essere visti ad occhio nudo.

Due tipi di interruttori montati

Gli interruttori montati su piastra e montati su PCB sono i due stili di montaggio disponibili per le tastiere meccaniche.

I pin di contatto di ogni tipo di interruttore sono ciò che differenzia gli interruttori montati su piastra da su PCB.

Un interruttore montato su piastra ha 3 pin, mentre un interruttore montato su PCB ne ha 5.

Differenza tra le tastiere

Le tastiere a membrana sono utilizzate più frequentemente. Le tastiere a membrana utilizzano una membrana sottile che preme su uno strato di circuito per registrare il pulsante premuto.

Queste tastiere sono meno costose, pratiche, silenziose e leggere. Mentre le tastiere meccaniche includono interruttori a molla. Puoi controllare le varie tastiere su keyboardtester.io.

Questi rispondono alla pressione dei tasti registrandoli con uno snap meccanico esclusivo della tastiera.

La possibilità di personalizzare una tastiera meccanica che consente di cambiare i copritasti è un’altra importante differenza tra le tastiere meccaniche e le tastiere a membrana.

Quando si sceglie il PCB della tastiera, tenere a mente i seguenti aspetti

1. Idoneità per interruttori meccanici:

Gli interruttori meccanici sono disponibili in due diverse configurazioni di gambe: tre e cinque gambe. È preferibile costruire o scegliere un PCB per tastiera che possa ospitare entrambi questi tipi.

2. Layout e dimensioni della tastiera

Esistono diverse dimensioni dei PCB della tastiera.

Alcuni di loro hanno 84 chiavi e sono piccoli. Alcuni dispongono anche di layout di tastiera completi. Decidi quale è il migliore per te in base alle tue esigenze.

3. Compatibilità del software

La maggior parte dei PCB della tastiera include l’ illuminazione RGB che può essere controllata. Assicurati che dispongano di un supporto software affidabile in modo che possano accedere a queste funzionalità.

4. PCB sostituibile a caldo e PCB standard

Il PCB della tastiera sostituibile a caldo e il PCB della tastiera normale sono le due varietà principali. Pertanto, ti consigliamo di utilizzare il PCB sostituibile a caldo.

Come mai? perché lo switch è semplice da sostituire e il PCB è più versatile di una normale tastiera.

5. Qualità del PCB

A seconda del produttore del prodotto, il PCB della tastiera o il circuito elettronico può essere di qualità variabile. Scegli gli articoli da PCB, un rinomato produttore di PCB, quando possibile.

6. Prezzo

Quando si valuta un PCB della tastiera e altri elementi associati, prestare attenzione al costo. Devi averlo. Alla luce di ciò, ti consigliamo di dare la priorità alla qualità rispetto al costo.

Guida alla progettazione del PCB

1. Riconoscimento delle caratteristiche elettriche

valori massimi stabiliti

Tensioni

tipi di segnali

restrizioni sulla capacità

caratteristiche dell’impedenza

problemi per la protezione

Tipo e posizione dei connettori e dei componenti del circuito

Schema ed elenco dei fili di rete in dettaglio

2. Definizione dello schema

Realizzazione di uno schema , che descrive il progetto elettrico dello scopo e della funzione della scheda, è sempre una delle fasi iniziali. Tuttavia, non è ancora una rappresentazione meccanica.

3. Per la creazione del layout del PCB, utilizzare un programma di acquisizione schematica

Con l’aiuto di piattaforme software come Mentor PADS®, Allegro o Altium, il fornitore di PCB ideale collaborerà con i principali ingegneri per creare uno schema che delinei l’esatta scheda funzionalità e posizionamento dei componenti.

L’ingegnere meccanico caricherà il tuo schema dopo averlo creato e deciderà come si inserirà nel gadget di destinazione.

4. Crea lo stackup per il tuo PCB

La resistenza, che descrive la quantità e la velocità di trasmissione elettrica lungo una traccia, rende fondamentale tenerne conto all’inizio della fase di progettazione del PCB.

Per progettare e montare il PCB nel dispositivo, l’ingegnere meccanico deve tenere conto dello stackup.

5. Stabilire le specifiche e le linee guida per la progettazione

L’IPC, l’associazione industriale per la produzione di PCB ed elettronica, stabilisce gli standard e i requisiti di accettabilità ampiamente utilizzati per questa fase.

Trova un fornitore di layout PCB che abbia molta dimestichezza con gli standard IPC; questo ti aiuterà a prevenire cambiamenti significativi e ritardi nel progetto.

6. Metti le tue parti a posto

La disposizione dei componenti su un PCB viene spesso decisa tramite discussione tra il cliente e il fornitore del PCB.

Ogni componente (il più delle volte connessioni) ha un foglio dati, che il fornitore di PCB utilizzerà per creare il layout meccanico e fornirlo al cliente per l’approvazione.

7. Praticare dei fori con un trapano:

I componenti e una connessione guidano questo processo.

I circuiti flessibili a doppia faccia, che si collegano al foro sullo strato inferiore, costituiscono circa la metà di tutti i prodotti disponibili.

8. Instradare le tracce

Dopo aver posizionato i componenti e praticato i fori, viene eseguito il percorso delle tracce, che prevede l’unione di sezioni del percorso.

9. Incorpora etichette e identificatori

Questo è il momento di contrassegnare il layout con eventuali etichette, identificatori, etichette o designatori di riferimento.

Il posizionamento di particolari componenti sulla scheda è utilmente indicato da designatori di riferimento.

10. Produrre file di layout e design

Il processo di layout si conclude con questa fase.

Il tuo circuito stampato è ora pronto per la fabbricazione, la produzione e l’assemblaggio una volta che questi file, che contengono tutte le informazioni rilevanti, sono stati generati.

Domande frequenti (FAQ)

Q1. Di quali componenti hai bisogno per costruire una tastiera?

Ris: Un circuito stampato (chiamato anche PCB), interruttori della tastiera, copritasti, stabilizzatori, custodia e piastra posteriore e cavo USB.

Q2. Cos’è una tastiera PCB?

Ris: Il circuito stampato che ospita interruttori e altri componenti è il PCB della tastiera. Qualsiasi interruttore può essere sostituito o modificato senza doverlo saldare al PCB della tastiera meccanica.

Q3. Hai bisogno di una piastra PCB?

Ris: Potresti voler aggiungere un piatto alla tua costruzione se digiti velocemente o preferisci la sensazione di una tastiera davvero solida.

Q4. Quale piastra per tastiera è la migliore?

Ris: le piastre in policarbonato non hanno la forza e la rigidità delle piastre posteriori in alluminio.

Q5. Qual è il materiale migliore per le tastiere?

Ris: A causa della loro facilità di produzione in serie, alluminio e plastica sono i due materiali utilizzati nella maggior parte delle tastiere. Le custodie per tastiera in acrilico e legno sono scelte meno popolari.

Conclusione

Sopra menzionate sono le linee guida che puoi seguire prima di configurare il PCB della tastiera meccanica.

Chiunque abbia una conoscenza pratica dell’ingegneria elettronica può costruire i propri PCB abbastanza facilmente.

Ma è fondamentale tenere a mente che, se non si hanno conoscenze pertinenti, sarebbe probabilmente consigliabile avvalersi dell’aiuto di un produttore esperto di PCB.