Pantone 2024 e le speciali di Motorola: Razr 40 Ultra ed Edge 40 Neo

Motorola e Pantone, leader mondiali nel campo del colore, hanno unito nuovamente le forze per la creazione di dispositivi nel colore dell’anno Pantone

Il Pantone Colour of the Year 2024, PANTONE 13-1023 Peach Fuzz, enfatizza l’importanza delle relazioni umane, riflesso anche nei dispositivi scelti per rappresentarlo: Motorola razr 40 ultra e Motorola edge 40 neo.

Motorola e Pantone: connessioni umane nei dispositivi PANTONE dell’Anno 2024

Il Colore dell’Anno di Pantone, annunciato dal Pantone Colour Institute, rappresenta un programma educativo che esplora il significato simbolico dei colori. Quest’anno segna il 25° anniversario del programma Pantone Colour of the Year, celebrato con la selezione del colore PANTONE 13-1023 Peach Fuzz.

Con la sua tonalità di pesca vellutata e delicata, il PANTONE 13-1023 Peach Fuzz incarna un’essenza calorosa che simboleggia i sentimenti di unione, comunità e collaborazione.

Ruben Castano, Head of Customer Experience and Design di Motorola, ha dichiarato: “la tecnologia si intreccia con l’umanità, per questo motivo crediamo che il colore possa essere uno strumento di espressione capace di far vivere attraverso i nostri dispositivi esperienze sempre più profonde. Ciò va oltre i dispositivi e il software stesso. Il colore Pantone dell’anno 2024 riflette proprio questo: unisce il mondo virtuale in cui viviamo al nostro desiderio di stare bene e stabilire connessioni sempre più profonde.

Il colore PANTONE 13-1023 Peach Fuzz si integra perfettamente nella missione di Motorola di democratizzare la tecnologia e facilitare la connessione tra i consumatori. Nella scelta di adottare il PANTONE 13-1023 Peach Fuzz per i dispositivi, Motorola ha ponderato il significato cromatico, focalizzandosi sulla connessione umana.

Questo approccio ha portato alla creazione dei dispositivi motorola razr 40 ultra e motorola edge 40 neo, incarnando il concetto di connessione.

Il motorola razr 40 ultra, disponibile in tutto il mondo, è progettato per favorire la connessione e la collaborazione, offrendo ai consumatori espressivi un’opportunità per distinguersi attraverso il suo design pieghevole e iconico.

Il motorola edge 40 neo è concepito con l’obiettivo di mettere il colore al centro del design. La tonalità PANTONE 13-1023 Peach Fuzz completa in modo straordinario il design caldo e sagomato del dispositivo, coinvolgendo i sensi e stimolando l’immaginazione.

Entrambi gli smartphone si concentrano sulla connessione e sull’espressione individuale, incorporando caratteristiche progettate per migliorare vari aspetti della vita umana. Tra le nuove offerte software di Motorola, spiccano Moto Unplugged e Family Space.

Moto Unplugged promuove pause consapevoli dai dispositivi per favorire la presenza con se stessi e gli altri, mentre Family Space aiuta le famiglie a utilizzare la tecnologia in modo sicuro e sensato, mantenendo un equilibrio tra connessione, riposo e sicurezza.

“È stato incredibile collaborare con Motorola, vedere la sua attenzione alla creatività, alla connessione e alla personalizzazione attraverso il colore dei dispositivi. Il colore di quest’anno trasmette perfettamente l’importanza di esprimere la connessione, il senso di comunità e il benessere personale”, ha commentato Laurie Pressman, Vice President del Pantone Colour Institute. “Il nostro Pantone Colour of the Year 2024, PANTONE 13-1023 Peach Fuzz, fonde la vita virtuale e quella reale, rendendolo un colore ideale per i dispositivi digitali. Non vediamo l’ora di vedere come il nostro pubblico utilizzerà le feature di Motorola per far crescere e migliorare le connessioni”.

I modelli Motorola razr 40 ultra e Motorola edge 40 neo, con il design ispirato al Pantone Colour of the Year 2024, saranno disponibili in Italia a partire da gennaio 2024.

E voi? Cosa ne pensate di questa collaborazione tra Motorola e Pantone? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).