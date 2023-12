The Game Awards 2023: ecco il link alla diretta! (e qualche previsione)

Questa sera (per meglio dire, notte) si terranno i The Game Awards 2023: scopriamo insieme dove vederlo in diretta e qualche nostra previsione sui titoli protagonisti

La notte più magica dell’anno, perlomeno per quel che riguarda l’industria videoludica, è finalmente alle porte. I The Game Awards 2023 (d’ora in poi TGA 2023, siamo pigri oggi) si apriranno questa notte all’1 (ora italiana), in un orario che, ogni anno che passa, si rivela sempre più scomodo. Non perché cambi di anno in anno, ma perché l’età avanza per tutti. Ovviamente lo seguiremo in diretta per voi e domani mattina potrete trovare, sulle nostre pagine, la lista dei vincitori e di tutti gli annunci direttamente dal palco. A tal proposito, potete trovare il link alla diretta dei TGA 2023 proprio qua sotto!

The Game Awards 2023: li seguirete in diretta? Giovani temerari…

Che cosa aspettarsi da questa notte spettacolare? Lato Microsoft, è stato già confermato che avremo finalmente la data d’uscita di Baldur’s Gate 3 (uno dei candidati al GOTY) anche su Xbox Series X | S, dopo numerosi rinvii, ma speriamo anche di poter sapere qualcosa in più su Hellblade II, grande scomparso dai radar. Per quel che riguarda Sony, invece, non abbiamo praticamente nulla di confermato. Molte voci di corridoio sostengono che Santa Monica stia lavorando ad un DLC di God of War Ragnarok, mentre Keighley (presentatore dei TGA) e Hideo Kojima hanno un ottimo rapporto, quindi un aggiornamento sullo sviluppo di Death Stranding 2 ci potrebbe anche stare, soprattutto considerando che fu proprio annunciato ai TGA 2022. Infine, quasi sicuramente vedremo del nuovo materiale di Final Fantasy VII Rebirth, la cui uscita si avvicina a passi da gigante.

Passando ad altre major, Ubisoft ha confermato di aver preparato del materiale su Prince of Persia: The Lost Crown, in uscita il mese prossimo, e diamo per scontata la presenza di titoli come Hades II, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e Persona 3 Reload, grandi attesi. Siamo anche in attesa di novità sul DLC di Elden Ring, Shadow of the Erdtree, e di qualche rassicurazione su Skull and Bones. Considerando che la kermesse avrà una durata totale di ben tre ore, e che normalmente i premi vengono dati piuttosto velocemente, ci aspettiamo veramente grandi cose. E un risveglio col botto per chi si addormenterà nel mentre.

Anche voi seguirete in diretta i The Game Awards 2023? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!