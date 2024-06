Oppo Reno12 F: arriva con eleganza e innovazione

Scopri il nuovo Oppo Reno12 F, lo smartphone della serie Reno con design Cosmos Ring, SoC Dimensity 6300 e Oppo AI

Oppo ha ampliato la sua popolare serie Reno12 con l’introduzione del nuovo Oppo Reno12 F, un dispositivo che unisce un design elegante e innovativo a funzionalità all’avanguardia. Questo smartphone si posiziona come una scelta interessante per coloro che cercano un dispositivo potente e versatile senza rinunciare a un tocco di stile.

Oppo Reno12 F: un tocco di lusso

Uno degli aspetti più distintivi del Reno12 F è il suo design Cosmos Ring, ispirato al mondo degli orologi di lusso. Il grande modulo circolare della fotocamera posteriore, incorniciato da un anello luminoso chiamato Halo Light, conferisce al dispositivo un’estetica unica e accattivante. Il Reno12 F è disponibile in due colorazioni: un verde raffinato e un arancione vibrante, ispirato al colore Pantone dell’anno 2024, Peach Fuzz.

Dimensity 6300 e Oppo AI

Sotto la scocca, il Reno12 F è alimentato dal SoC Dimensity 6300 di MediaTek, affiancato da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna espandibile tramite microSD. Il sistema operativo è Android 14, personalizzato con l’interfaccia ColorOS 14.0.1 e arricchito da Oppo AI, una suite di funzionalità intelligenti che include AI Recording Summary, AI Summary per il testo, AI Writer e AI Speak.

Oppo Reno12 F: display OLED e fotocamera avanzata

Il display OLED da 6.67 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120Hz offre un’esperienza visiva fluida e coinvolgente, ideale per la visione di contenuti multimediali e il gaming. La protezione AGC DT-Star2 assicura una maggiore resistenza ai graffi e agli urti. La fotocamera frontale da 32MP, integrata nel punch-hole centrale, permette di catturare selfie di alta qualità.

La fotocamera posteriore, composta da un sensore principale da 50MP, un ultragrandangolare da 8MP con campo visivo di 112° e un macro da 2MP, offre una vasta gamma di opzioni per la fotografia. Le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, come AI Eraser 2.0, AI Smart Image Matting 2.0 e AI Studio, migliorano ulteriormente l’esperienza fotografica, consentendo di ottenere risultati professionali con facilità.

La batteria da 5.000 mAh, supportata dalla ricarica rapida a 45W, garantisce un’autonomia sufficiente per affrontare anche le giornate più intense. Il Reno12 F è dotato di porta USB-C, blaster IR e certificazione IP64 per la resistenza a polvere e acqua.

Disponibilità e Prezzi

Al momento, Oppo ha presentato il Reno12 F sul suo sito web thailandese, ma non ha ancora rivelato i dettagli relativi a prezzi e disponibilità in altri mercati. Gli appassionati della serie Reno dovranno quindi attendere ulteriori informazioni per poter mettere le mani su questo nuovo smartphone.

