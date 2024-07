OnePlus Pad 2: Milano capitale dell’innovazione il 16 luglio

OnePlus svela i suoi segreti a Milano: il 16 luglio l’azienda presenterà Nord 4, Nord Buds 3 Pro, Watch 2R e il misterioso tablet Pad 2

Milano si prepara a essere il palcoscenico di un’ondata di novità tecnologiche grazie a OnePlus. Il 16 luglio, l’azienda cinese presenterà una serie di prodotti attesissimi, tra cui lo smartphone Nord 4, gli auricolari Nord Buds 3 Pro TWS, lo smartwatch Watch 2R e, soprattutto, il misterioso tablet OnePlus Pad 2.

OnePlus Pad 2: specifiche trapelate

Mentre l’azienda mantiene il riserbo sulle caratteristiche del Pad 2, indiscrezioni trapelate suggeriscono che potrebbe trattarsi di una versione globale del OnePlus Pad Pro, finora disponibile solo in Cina. Se le voci fossero confermate, il Pad 2 potrebbe vantare il potente processore Snapdragon 8 Gen 3, configurazioni di memoria da 8GB/128GB o 12GB/256GB, e un display LCD da 12.1 pollici con refresh rate a 144Hz, risoluzione 3000×2120 pixel e supporto Dolby Vision.

Un comparto audio a sei speaker promette un’esperienza sonora immersiva, mentre le due fotocamere (13MP posteriore e 8MP frontale) dovrebbero garantire scatti di qualità. La batteria da 9510 mAh con ricarica rapida a 67W completa il quadro di un tablet che si preannuncia potente e versatile.

Accessori premium per un’esperienza completa

Ma non è tutto: insieme al Pad 2, OnePlus potrebbe lanciare in India lo stilo OnePlus Stylo 2 e accessori come la Smart Keyboard e la Folio Case, pensati per trasformare il tablet in un vero e proprio strumento di lavoro.

Milano: cuore pulsante dell’innovazione OnePlus

L’evento milanese si preannuncia come un momento cruciale per gli appassionati del brand. Se le indiscrezioni sul Pad 2 fossero confermate, potremmo assistere al lancio di un tablet in grado di competere con i migliori sul mercato, offrendo prestazioni elevate, un design elegante e una gamma completa di accessori. Non resta che attendere il 16 luglio per scoprire tutte le novità che OnePlus ha in serbo per noi.

Cosa ne pensate del nuovo tablet top di gamma OnePlus? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.