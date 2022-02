Motorola Moto G Stylus 2022: svelato ufficialmente

L’azienda statunitense lancerà a breve il suo nuovo Moto G Stylus, smartphone medio gamma con un ampio schermo da 6,8″ e SoC MediaTek Helio G88 ad un prezzo competitivo

Motorola propone solo per il mercato statunitense, almeno al momento, il suo nuovo device Moto G Stylus, evoluzione del modello uscito lo scorso 2021. La nuova versione offre un display da 6,8″ con refresh rate fino a 90Hz, una batteria da 5000mAh (invece dei 4000mAh della precedente edizione), e l’adozione di un SoC diverso, il MediaTek Helio G88 invece dello Snapdragon 678 di Qualcomm. Segnaliamo che non è previsto il supporto alle reti 5G.

Moto G Stylus 2022: scheda tecnica

All’interno del terminale trovano posto:

Display: LCD IPS da 6,8″ FHD+ (2460 x 1080p) e refresh rate fino a 90Hz ;

; CPU: MediaTek Helio G88 ;

; RAM: 6GB ;

; ROM: 128GB per archiviazione interna espandibile tramite slot MicroSD ;

per archiviazione interna espandibile tramite slot ; Fotocamera posteriore: obiettivo principale da 50MP + sensore ultra grandangolare da 8MP + sensore di profondità da 2MP ;

+ sensore ultra grandangolare da + sensore di profondità da ; Fotocamera anteriore: sensore da 16MP ;

; Connettività: Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac, USB-C (2.0), jack audio da 3,5mm, rivestimento idrorepellente, scanner di impronte sul retro ;

; Batteria: 5000mAh ;

; Dimensioni: 170,21 x 75,90 x 9,45 mm ;

; Peso: 216g ;

; OS: Android 11 ;

; Colori: Twilight Blue, Metallic Rose ;

; Prezzo: 299$

Moto G Stylus 2022: analisi

Il mastodontico schermo IPS da 6,8” con risoluzione FHD+ la fa da padrone su questo terminale, consentendo una comoda e piacevole fruizione di contenuti video attraverso le più diffuse piattaforme streaming nonché di foto e filmati girati con le fotocamere. Queste ultime dovrebbero assicurare, in base a quanto riportato sulla scheda tecnica, scatti di buona qualità considerando la presenza di un sensore principale da 50MP. La camera frontale invece è da 16MP, abbastanza per una discreta qualità dell’immagine durante le videochiamate ad esempio. Sotto il profilo puramente prestazionale, invece, i 6GB di memoria RAM insieme al SoC Helio G88 di MediaTek forniscono potenza di calcolo più che sufficiente per la maggior parte dei contesti d’utilizzo. La batteria interna ha una capacità di 5000mAh ed è in grado di assicurare almeno 1 giorno di autonomia. Con le dovute accortezze in termini di consumo energetico ci si potrà spingere anche oltre in termini di operatività. Da sottolineare infine la presenza a bordo di Android 11 come sistema operativo.

Cosa ne pensate di questo nuovo smartphone di Motorola? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti.