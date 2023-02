Logitech G FITS: ecco gli auricolari pensati per il gaming

Logitech G ha presentato i nuovi auricolari FITS, gli auricolari pronti per il gaming di alto livello. Scopriamoli insieme

Logitech G, brand di Logitech e leader nel mercato delle tecnologie da gaming, annuncia oggi la disponibilità delle Logitech G FITS True Wireless Gaming Earbuds. Queste si adattano a qualsiasi orecchio per una vestibilità personalizzata grazie alla tecnologia Lightform brevettata da Logitech. Grazie alla tecnologia Lightspeed e al Bluetooth wireless, gli auricolari consentono prestazioni audio di livello gaming su PC, Mac, PlayStation, Nintendo Switch e dispositivi mobili.

Vediamo i Logitech G FITS nel dettaglio

Questi sono i primi auricolari dotati di LIGHTSPEED wireless, che offrono agli utenti una connessione di livello professionale, una risposta audio ad alte prestazioni, una solida connettività e una lunga durata della batteria. I giocatori possono collegarsi tramite LIGHTSPEED a PC, Mac, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e dispositivi Android tramite USB-A o USB-C.

Con un’autonomia fino a sette ore e altre otto ore con la custodia di ricarica utilizzando il LIGHTSPEED, gli utenti possono giocare, ascoltare musica e film per tutto il giorno. Se collegati via Bluetooth, l’ascolto può durare fino a 10 ore e altre 12 ore con la custodia di ricarica. Ujesh Desai, vicepresidente e direttore generale di Logitech Gaming, ha commentato quanto segue:

Questo è il primo auricolare su misura per il gaming. È sufficiente premere un pulsante e la nostra tecnologia Lightform vi fornirà un auricolare che si adatta perfettamente all’orecchio. Combinando questa tecnologia con il nostro dongle wireless LIGHTSPEED, abbiamo ottenuto un auricolare wireless con prestazioni gaming di livello superiore.

Come le impronte digitali, le orecchie di ogni persona sono uniche. Poiché la maggior parte degli auricolari è disponibile solo in alcune misure generiche, è quasi impossibile ottenere auricolari che si adattino perfettamente. Con questi auricolari e la loro tecnologia brevettata Lightform, i giocatori possono ottenere una vestibilità personalizzata e sagomata in meno di 60 secondi.

L’utilizzo di Lightform e dell’applicazione mobile attiva una serie di LED incorporati, che induriranno le punte riempite di gel in base ai contorni di ciascun orecchio per adattarsi al meglio. La tecnologia di stampaggio personalizzato offre una vestibilità comoda e sicura, creando un sigillo che blocca il rumore per produrre l’effetto di isolamento acustico passivo migliore della categoria.

I G Fits sono disponibili in due colori, nero o bianco, per adattarsi a qualsiasi stile. Con prestazioni e innovazioni di alto livello, sono un’opzione ideale per tutti quei gamer alla ricerca delle massime prestazioni senza rinunciare alla libertà e alla perfetta vestibilità. Oltre al comfort, alla vestibilità e alla cancellazione passiva del rumore, gli auricolari offrono un suono pieno, caldo e dettagliato con bassi profondi e incisivi.

Grazie all’app gli utenti potranno accedere a equalizzazioni ottimizzate per titoli FPS o RPG, per musica, podcast, Bass Boost e altro ancora. Ogni auricolare contiene due microfoni beamforming integrati per una chat sempre cristallina. Da oggi questi auricolari sono disponibili anche in Europa al prezzo consigliato di 229 €, sebbene sullo store ufficiale di Amazon vengano riportati a 269 €. Cosa ne pensate di questi auricolari? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo dei dispositivi mobili, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!